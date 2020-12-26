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Как славян в США признали «цветными» 

Диана Товсепова 6 часов назад
Как славян в США официально признали «цветными»
Фото: Кадр из фильма «Брат 2»
Теме расовых дискриминаций в США уделяется особое внимание. На этот раз многих удивило новое исследование Университета Портленда исследование о дискриминации славян и выходцев из бывшего СССР в США.
Особенно интересен тот факт, что славян признали "цветными". Это объясняется в статье, представленной на сайте правительства штата.

"Немного необычно рассматривать славянское сообщество как сообщество цветных, поскольку традиционно сообщество считается белым, и во всех базах данных, рассмотренных для этого исследования, сообщество включено в "белое". Так почему мы придерживаемся иного мнения?

Дело в том, что славянская община в США сталкивается с такими же формами дискриминации, как и поляки, ирландцы и итальянцы много поколений назад. Эти сообщества боролись с языковыми и социальными проблемами с языком, испытывали трудности с образованием и работой.

Славянское сообщество также сталкивается с серьезными препятствиями на пути к равенству. ", — говорится в исследовании.

По этим причинам сеть социальных организаций "Коалиция цветных сообществ" официально признала славянскую общину
в качестве "цветных".

"Опыт славянской общины очень похож на то, что переживают другие "цветные". Известно, что предыдущие волны иммигрантов из бывшего Советского Союза пытались "равняться" с другими европейскими иммигрантами в США в течение пяти лет после прибытия в страну. ", — объясняют авторы отчета.

При этом эксперты детально рассмотрели все социальные трудности, возникающие у славян, проживающих на территории Америки. С такими проблемами другие "белые" в Штатах не сталкиваются, поэтому славянское сообщество стоит определить как "цветное", считают социологи портлендского университета.
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