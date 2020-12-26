Как славян в США официально признали «цветными»

"Немного необычно рассматривать славянское сообщество как сообщество цветных, поскольку традиционно сообщество считается белым, и во всех базах данных, рассмотренных для этого исследования, сообщество включено в "белое". Так почему мы придерживаемся иного мнения?
Дело в том, что славянская община в США сталкивается с такими же формами дискриминации, как и поляки, ирландцы и итальянцы много поколений назад. Эти сообщества боролись с языковыми и социальными проблемами с языком, испытывали трудности с образованием и работой.
Славянское сообщество также сталкивается с серьезными препятствиями на пути к равенству. ", — говорится в исследовании.
"Опыт славянской общины очень похож на то, что переживают другие "цветные". Известно, что предыдущие волны иммигрантов из бывшего Советского Союза пытались "равняться" с другими европейскими иммигрантами в США в течение пяти лет после прибытия в страну. ", — объясняют авторы отчета.