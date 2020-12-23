Булак-Балахович: атаман, которого все ненавидели

Булак-Балахович удостоился самых нелестных характеристик со стороны буквально всех — и коммунистов , и белоэмигрантов, и иностранцев. Его обвиняли в антисемитизме, в погромах, в патологической жестокости, в постоянных предательствах. Кто он был на самом деле?

Из управляющего поместьем в офицеры

Станислав Никодимович родился в 1883 году в Литве, в семье помещичьего повара. По одним сведениям, оба его родителя были католиками, по другим — Никодим Балахович был православным. Другие обстоятельства его биографии также разноречивы.

Станислав, вероятно, имел смешанное белорусско-польское происхождение. Он окончил школу в Новоалександровске Виленской губернии, а затем в коммерческом училище выучился на агронома и в 1904 году сумел получить место управляющего поместьем в Витебской губернии. Там он и получил впервые от крестьян уважительное прозвище «батька» за своё обращение и за заступничество перед помещиком. Спустя десятилетие разразилась Первая мировая война, и Балахович стал солдатом царской армии.

После тяжёлых потерь в армии открылись перспективы для карьерного роста с самых низов.

В июне 1915 года Балахович стал младшим унтер-офицером, а уже в сентябре того же года (по другим сведениям — в мае 1916 года) был произведён в низший офицерский чин в кавалерии — корнета.

Балахович воевал в составе особого партизанского отряда, время от времени отправлявшегося в рейды по немецким тылам. Балахович был ранен (возможно, не один раз), имел награды, однако что и когда у него было в точности — на этот счёт информаторы друг другу противоречат, и установить истину очень трудно.

Лихие партизанские рейды, возможно, пробудили в Балаховиче какие-то задатки, ранее в нём дремавшие. Впоследствии «батька» пользовался неизменной любовью и преданностью своих подчинённых, обвинявшихся как врагами, так и его союзниками, во всяких тяжких грехах и преступлениях. Очевидно, что любили и уважали его не за позволения грабить, убивать и мародёрствовать (люди, совершающие это, вообще не способны на чувства уважения и привязанности), сколько за личную храбрость и отчаянность.

У красных и переход к белым

Балахович с восторгом принял Февральскую, а поначалу и Октябрьскую революцию. Будучи популярен среди солдат, он был избран ими командиром эскадрона. Под начальство «батьки» стекались и солдаты других частей. Подобное явление впоследствии не раз повторялось на разных фронтах гражданской войны в белой армии, где служил Балахович.

В феврале 1918 года воинская часть под командой Балаховича целиком поступила на службу в Красную армию как 1-й Лужский партизанский (впоследствии — 3-й Петроградский кавалерийский) полк.

Летом 1918 года полк Балаховича участвовал в подавлении крестьянских восстаний против продразвёрстки. Вскоре после этого, в ноябре 1918 года, «батька» во главе своих солдат переходит на сторону белых, формирующих, под защитой немцев, Северо-Западную армию в Пскове.

Обстоятельства этого перехода советская историография изображала так. Отряд Балаховича свирепствовал над крестьянами так, что это вызвало недовольство даже руководства большевиков. Сам наркомвоенмор Троцкий отдал приказ об отрешении Балаховича от должности и предании суду. Чтобы избежать этого, Балахович и перебежал к белым, с которыми якобы заранее установил контакты.

Эта версия внутренне противоречива. Проще предположить, что солдаты Балаховича — крестьяне по происхождению — были недовольны своими карательными функциями. Ведь про его зверства против крестьян мы узнаём только из выступлений советских руководителей после его бегства к белым. Понятно, что на «предателя» было удобно свалить все грехи советской власти. Вряд ли «батька» стал бы так популярен у крестьян Петроградской и Псковской губерний, если бы перед этим грабил и убивал их.

Показания свидетелей с другой стороны, что солдаты Балаховича были распущены и привезли с собой много денег, тоже легко объяснимы. Ни красные, ни белые в то время вообще не отличались дисциплиной, а что отряд Балаховича участвовал в советских реквизициях «буржуев» — вполне возможно. Не исключено, что, как утверждалось про него, он грабил богатых и позже, уже будучи у белых.

«Всех коммунистов повешу!»

Балахович, выдвинувшийся в офицеры из низов, недолюбливал «их благородий», мечтавших возродить в России царскую власть, а то и (по признанию самого Антона Деникина ) порядки крепостного права. «Батька» считал оправданным стремление окраинных народов России к независимости, установил контакты с национальными лидерами Эстонии и Белоруссии, а потом и с лидером Польши Юзефом Пилсудским . Он тесно сблизился с эсером Борисом Савинковым

Он стремился придать антибольшевистской борьбе народный размах и характер. 29 мая 1919 года, во время вступления в освобождённый от красных Псков, Балахович (к фамилии которого уже приклеился псевдоним «Булак», неизвестно что он означавший) заявил собравшимся на митинг горожанам:

«Я воюю с большевиками не за царскую, не за помещичью Россию, а за новое Учредительное собрание. Я предоставляю обществу свободно решать, кого из арестованных или подозреваемых освободить и кого покарать. Всех, за кого вы поручитесь, я отпускаю на свободу. Коммунистов же и убийц повешу до единого человека!»

Левая печать обвиняла Балаховича в еврейских погромах. Многие говорили о личном пристрастии «батьки» к повешениям. Правда, видимо, в том, что он не препятствовал народной мести против большевиков, а в большевизме поголовно подозревали всех евреев.

Командованию Северо-Западной армии шли доносы на «батьку», будто он печатает фальшивые деньги. Впоследствии белогвардейцы свалили на него всю вину за неудачу их похода на Петроград. Однако в тот момент они не могли без него обойтись, постоянно повышали в чине и в августе 1919 года даже произвели его в генерал-майоры.

Конец карьеры

После поражения белых под Петроградом вражда к «золотопогонникам» довела до ареста солдатами Балаховича генерала Юденича в Эстонии. Однако, после вмешательства Антанты, был выписан ордер на арест самого «батьки». Он, вспомнив о своём происхождении, бежал в Польшу, где возглавил военные формирования «Белорусской народной республики».

В ноябре 1920 года в результате рейда «армии» Булак-Балаховича были временно захвачены города Мозырь и Туров, однако население, уставшее от войн, не поддержало «батьку».

Советское правительство безуспешно добивалось от Пилсудского выдачи атамана, но вождь Польши дал Булак-Балаховичу генеральское звание в польской армии и лесную концессию в Беловежской пуще, куда «батька» устроил многих своих соратников.

По непроверенным сведениям, Балахович в 1927 году помог Борису Коверде в организации мести в Варшаве советскому деятелю Петру Войкову , одному из убийц царской семьи.

Перед Второй мировой войной Булак-Балахович неоднократно выступал в польской печати с предупреждениями о том, что Гитлер готовит порабощение Польши. Был убит в мае 1940 года в оккупированной немцами Варшаве при невыясненных обстоятельствах.