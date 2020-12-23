История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру 

В начале 2000-х канадцу Кайлу Макдональду удалось обменять красную пластиковую скрепку на двухэтажный дом с тремя спальными комнатами. Цепь обменов сложилась за год. Мужчина прославился на весь мир, но, как ни странно, желающих повторить его успех не нашлось — либо у них просто не получилось это сделать.

Спустя 15 лет о странном способе улучшения жилищных условий вспомнил россиянин из Ангарска. Руслану Чистякову много раз отказывали в ипотеке, и он решил пойти канадским путем. О необычном эксперименте, жилищных реалиях Сибири и своих надеждах он рассказал «Ленте.ру».

Я обычный парень из Ангарска, мне 31 год. Здесь родился, работаю на туковом заводе слесарем по ремонту автомобилей. Есть жена, она не работает. У нас почти двое детей — одному 3,5 года, другой пока в проекте, супруга на пятом месяце беременности. Мы снимаем однокомнатную квартиру. Для меня было неожиданностью, что жена забеременела. Тогда я понял — надо что-то срочно делать. Снимать «однушку» — не вариант.

Люди, родившиеся после 1981-го и до 1996-го (так называемые миллениалы), обладают клиповым мышлением: им необходимо все и сразу, и это условие работает и при выборе жилья. В целом более половины (59 процентов) российских миллениалов в обозримом будущем планируют приобрести недвижимость. 44 процента приготовились покупать квартиры в новостройках, а 26 процентов хотят жить во «вторичке». Для 30 процентов тип недвижимости не имеет значения. В основном молодые люди выбирают одно— или двухкомнатные квартиры в новых домах комфорт-класса с отделкой «под ключ». Полная отделка важна для 75 процентов покупателей из этой возрастной категории.

Сбербанк, Стоимость аренды у нас в городе — 10-15 тысяч рублей в месяц, это для однокомнатных квартир. На работе жилье не предоставляют. Есть такой вариант — работнику дают ипотеку, и завод потом оплачивает проценты. Но мне в ипотеке несколько раз отказывали. Причем причину отказа никто не называет — может, какие-то просрочки были. Ну или просто я мало, по банковским меркам, зарабатываю. На заводе платят обычную зарплату, а у меня на иждивении два человека, жена и ребенок. Плюс еще за аренду приходится платить. Я обращался в разные банки — Газпромбанк , Почта-банк, ВТБ Совкомбанк , другие. Восемь раз мне отказывали.

@ruslan_bek1989

Руслан Чистяков с женой и сыном

Идею со скрепкой подсказал друг Виктор. Он мне снимает видео, сам все монтирует. Специально из Иркутска ко мне приехал. Я про Кайла Макдональда и раньше слышал, многие люди пытались такой обмен повторить. Но у них все это как-то скучно, пресно делалось. А мы решили делать с юмором, чтобы было весело, а не просто обмен ради квартиры.

Жена моя к этому спокойно отнеслась. Она уже привыкла ко мне, знает меня, знает, как я себя веду. Просто добавилась камера в нашу жизнь. Друзья и знакомые по-разному отреагировали. Но чувствую, что некоторые в меня не верят. Хотя напрямую никто не говорил, что моя идея провальная, что ничего не получится. И хочется доказать им, что все выйдет именно так, как я задумал. У меня нет никаких сомнений.

Российские банки отказывают в ипотеке более чем трети потенциальных ипотечников (38 процентам). При этом в сегменте ипотеки с господдержкой доля одобрений выше — около 68 процентов. Один из главных поводов отказать заемщику в ипотеке — его плохая кредитная история, а именно наличие просрочек по кредитам. Кроме того, повлиять на решение банка может редкая или экзотическая профессия заемщика — в этом случае ему придется показать кредитору имеющиеся активы (недвижимость, автомобиль, ценные бумаги). Также среди поводов для отказа в ипотеке — искажение фактов в документах, подделка справок, небольшой трудовой стаж или частая смена места работы. Кроме того, кредит могут не дать на покупку неликвидного или не соответствующего требованиям банка объекта недвижимости.

Жизнь моя за месяц поменялась полностью, радикально. Столько событий произошло, сколько не было за все предыдущие годы. Это мне нравится, я мечтал об этом. Никакой «Газпром» не помог мне осуществить мои мечты. Они сбываются сами по себе. Ну и прекрасный человек Виктор помогает. Нам нравится весь этот съемочный процесс, нам это по душе.

Меня спрашивают — почему я просто не попросил через социальные сети квартиру или денег на ее приобретение. Мне такое даже в голову не приходило. Зачем просить? Нужно что-то самому делать. То, чем я сейчас занимаюсь, куда интереснее, чем клянчить что-либо у людей.

Кадр из видео PLATYPUS / YouTube

Скрепку мы купили в Иркутске, когда я был у Вити в гостях. Денег не было совсем. Витя купил, причем не одну скрепку, а набор. Их почему-то по одной не продают. 45 рублей стоил набор. И поехали в Ангарск. Выбрал красную скрепку и три первых обмена совершил со своими коллегами по работе. Сначала получил набор цветных карандашей, потом внешний аккумулятор, его обменял на станцию с четырьмя радиомикрофонами.

А дальше все закрутилось, понеслось. Потом получил Sony PlayStation с майкой бывшего игрока хоккейного клуба «Ермак» — Дмитрия Майданюка . Он сейчас живет в другом городе. Расписался на майке и отправил мне — через службу доставки. Обычной почтой она, наверное, не дошла бы. Предложений мне поступает много, особенно после того, как мы публикуем свои видео в Instagram и TikTok. Мы с Витей вместе решаем, как поступить. У него, кстати, тоже нет квартиры. Приходится снимать.

Почти треть — 32 процента — молодых россиян (родившихся в 1981-1996 годах) не хотят приобретать жилье в ипотеку, так как опасаются, что в дальнейшем не смогут ее выплачивать. При этом Иркутская область входит в число относительно благополучных с точки зрения уровня доступности жилья для семей: накопить на квартиру там можно в среднем за 4,4 года. Для сравнения — в Москве этот показатель равен 4,6. В семи регионах и городе федерального значения Севастополе он превышает десять лет. Самое доступное жилье — в Магаданской области, где зафиксирован высокий уровень зарплат при низкой стоимости квадратных метров.

Самое смешное предложение — часовой урок жонглирования булыжниками. То есть я должен был лететь несколько часов в Санкт-Петербург, чтобы потом учиться жонглировать. Я до сих пор не могу понять, как это — жонглировать булыжниками. А потом поехал бы обратно в Ангарск. Еще тещу предлагали, жен своих, дверь входную. Много было смешного.

Когда мне удастся закрыть цепь обмена, я не знаю. Не ставлю сроков. Даже боюсь, что все слишком быстро закончится. Хочется и дальше снимать видео, получать эти эмоции. Людям нравится то, что я делаю, и это клево. Вот представьте — у вас 285 подписчиков, а через неделю — 3 тысячи, через две недели — уже 5 тысяч. И почти все, то есть 99 процентов, пишут что-то положительное. Верят в меня.

Кадр из видео PLATYPUS / YouTube

Руслан Чистяков дает интервью на радио

Хейтеры тоже есть, особенно в TikTok. Советуют найти «нормальную работу», не верят, что ипотеку мне не дают, корят за то, что якобы «страдаю фигней». А я все делаю от души, поэтому и получается хорошо.

В целом с жильем у нас в городе плохо. И наверное, не только у нас, а везде. Я не аналитик, не специалист, но вижу, что молодым семьям сложно. Нельзя просто взять и купить квартиру, с ипотекой тоже беда. Я не один здесь такой. Про государственные программы, субсидии мы тоже узнавали. Но все они рассчитаны на покупателей жилья в новостройках.

В Ангарске на продажу выставлено более 1,2 тысячи квартир разной комнатности (данные базы ЦИАН ). Самая дешевая стоит 700 тысяч рублей (общая площадь — 29 квадратных метров). Минимальная стоимость подходящей для проживания с детьми двухкомнатной квартиры — 900 тысяч рублей (45 квадратных метров, без ремонта). При покупке такой квартиры в ипотеку на 15 лет с первым взносом на уровне 20 процентов ежемесячный платеж составит 6,9 тысячи рублей (при ставке кредитования 8 процентов годовых). В среднем «двушки» в Ангарске вдвое дороже, следовательно, и ежемесячный платеж вдвое выше — около 14 тысяч. Средняя зарплата в городе, по данным портала Trud.com, — 36,8 тысячи рублей (по другим данным — 46,4 тысячи), то есть на обслуживание гипотетического кредита уходит около трети заработка.

У нас есть строящиеся дома, но как одновременно и квартиру снимать, и ипотеку платить, и ремонт делать? Нужно готовое жилье. Тем более, что скоро родится ребенок. Вообще я мечтаю о своем доме — чтобы была своя студия звукозаписи, мастерская, гараж. Всю жизнь мечтал и буду мечтать.

На момент публикации материала Руслан Чистяков совершил пятый обмен, получив за PlayStation земельный участок площадью 9 соток, расположенный неподалеку от Иркутска. Его стоимость оценивается в 150 тысяч рублей. «Я просто не ожидал такого поворота событий, — прокомментировал он сделку в очередной публикации в Instagram. — Оказалось, что самое важное в этом эксперименте — это люди».

Одна красная скрепка

Канадец Кайл Макдональд (Kyle MacDonald) в 2006 году в результате череды обменов через интернет, начав с большой красной скрепки, получил двухэтажный дом с тремя спальными комнатами, расположенный в городе Киплинг, провинция Саскачеван. На это у мужчины ушел один год. Идея возникла, когда он вспомнил детскую игру, цель которой — получить как можно больше, меняя ненужные вещи на все более дорогие. Кайл создал сайт, на котором объявил, что намерен поменять скрепку на дом или даже на остров.

В первый раз ему предложили шариковую ручку в виде рыбы. Ее он смог обменять на сувенир, якобы приносящий счастье, — дверную ручку в виде улыбающегося человечка. Сувенир удалось поменять на мангал для барбекю, за который ему предложили генератор. За генератор канадец выручил бочку пива.

Впоследствии Кайл решил, что в масштабах Канады он вряд ли сможет осуществить свой проект, и написал на своем сайте, что готов выехать в любую точку США. Канадец устроился на работу к собственному отцу, товары которого он начал возить на торговые выставки по всей Америке. По пути Кайл встречался с людьми, которые предлагали ему разные варианты обмена. В итоге бочку пива ему удалось обменять на снегокат.

В этот момент его сайт получил довольно широкую известность, он даже выступил в ток-шоу на канадском телевидении. Вскоре Кайлу достался грузовик, а потом 30 часов бесплатной работы в студии звукозаписи в Торонто. Это время он обменял на год бесплатного проживания в доме начинающей певицы, а его в свою очередь на вечер с рок-певцом Элисом Купером. Встречу канадец отдал в обмен на стеклянный шар с фигурками внутри. Актер Корбин Бренсен, коллекционирующий такие шары, предложил за игрушку роль в своем фильме. За право сыграть в новом фильме Кайлу и предложили целый дом.

Особняк он впоследствии подарил местным властям, они открыли в нем кафе. Макдональд написал книгу «Одна красная скрепка», ее перевели более чем на десяток языков, в том числе на русский. Канадец стал интернет-легендой. Его до сих пор так и называют — «парень с красной скрепкой» (the red paperclip guy).