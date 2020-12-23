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Королеву красоты выгнали из автобуса в российском городе 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Королеву красоты выгнали из автобуса
Фото: @elizaveta_anikhovskaya
Российскую модель Елизавету Аниховскую, которая в 2016 году получила звание «Мисс Екатеринбург», выгнали из автобуса на пути из Асбеста в Екатеринбург. Об этом сообщает портал «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
Бывшая королева красоты рассказала, что последние несколько дней чувствовала себя плохо, поэтому из-за тошноты вынужденно сняла защитную маску в общественном транспорте. При этом девушка заявила, что специально села на заднее сидение, чтобы исключить контакт с попутчиками.
Согласно материалу, на выезде из города автобус остановили для проверки. По словам Аниховской, она сразу начала надевать маску на лицо, однако один из полицейских, который уже зашел в автомобиль, сделал ей замечание, заявив, что необходимо было сделать это раньше.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил девушке, что по указу губернатора в общественном транспорте все пассажиры обязательно должны находиться в средствах индивидуальной защиты. Модель попыталась объяснить мужчине, что у нее есть маска, но несмотря на это, он попросил ее пройти в полицейскую машину.
По информации издания, в служебном автомобиле полицейский начал заполнять документы и проверять, имеются ли у нарушительницы другие штрафы. «Процедура была очень затянутая, и все это время автобус меня ждал», — пожаловалась Аниховская и добавила, что отказалась подписывать составленный сотрудником протокол.
По словам бывшей королевы красоты, после оформления документов она решила забрать вещи из автобуса, чтобы не задерживать других пассажиров. Некоторые попутчики обругали девушку, поскольку посчитали, что она нарушила закон.
В конечном счете полицейские задержали Аниховскую еще на полчаса и заявили, что отправят документы в суд для дальнейшего расследования обстоятельств.
В августе создатель антивируса решил защититься от коронавируса стрингами и был арестован. Джон Макафи в аэропорту Норвегии вместо медицинской маски надел на лицо кружевные трусы. Вскоре его задержали норвежские власти и отправили под стражу.
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Комментарии
Люди , Джон Макафи , МВД
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