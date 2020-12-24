История россиянки в Париже, которая так и не стала своей

Марина переехала во Францию 15 лет назад — она поступила в университет и мечтала о карьере журналиста. Не все ожидания оправдались, зато теперь у нее есть небольшой бизнес, муж и дети. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее историю о жизни в Париже.

Когда я уезжала учиться на год во Францию, с одной-единственной синей сумкой через плечо, — если бы я только знала тогда, как все обернется!

Если бы я знала, что останусь во Франции жить. Что, приезжая в Россию, буду слышать вопросы «откуда такой акцент» и «где ты учила русский».

Если бы я знала, что буду ненавидеть круассаны, потому что их запах дурманит голову каждое утро по дороге на работу… Если бы я знала, что мои дети не будут плеваться едой, как положено французским детям, и что Деда Мороза у них будет два — рождественский и новогодний, и даже имени у каждого ребенка будет минимум два, что тоже положено французским детям…

Если бы я все это знала… То, наверное, взяла бы тогда вместо единственной сумки чемодан повместительнее.

Переезд: письмо из Франции пришло как будто с Марса

Я переехала во Францию 15 лет назад. Подвигло желание поучиться и попытаться найти работу в Европе. Ощутить себя хоть ненадолго как во французском фильме «Испанка». Переезжая, я надеялась, что смогу остаться здесь на ПМЖ, но не была уверена, что получится.

Моя мама уже взрослой выучила французский, у меня были уроки французского в школе, в семье мы любили французскую литературу и кино. И еще мое детство пришлось на 90-е, когда любимым сериалом всех подростков был «Элен и ребята». Учебу во французском вузе я представляла себе только по этому сериалу.

@parij_dlia_vas

Итак, в 2005 году я окончила журфак МГУ и, отучившись еще год в колледже французской журналистики при том же журфаке, отправила документы во французский университет. В моем понимании это было все равно что отправить посылку на Марс. В то время студент из любой страны мог самостоятельно по почте подать документы в любой французский вуз.

Как только отправила документы, я постаралась об этом забыть, чтобы зря не мечтать, и продолжала дальше работать редактором в Москве. Но через несколько месяцев в почтовый ящик пришел ответ, что меня приняли в университет Pantheon Assas в Париже! Я как сейчас помню: стою возле почтового ящика, держу эту повестку — из глаз катятся слезы, и я вообще не понимаю, со мной ли это происходит. Тогда мне был 21 год.

А потом началась суровая реальность: поиски жилья, сбор остальных документов, получение студенческой визы в посольстве и так далее. Впереди маячил Париж.

На этой улице жил Ришелье. Еще вопросы?

У всех русских студентов, которые переезжают во Францию, острее всего стоит проблема жилья. Даже за крошечную чердачную chambre de bonne на пятом этаже без лифта за 50 тысяч рублей в месяц сотням французских и иностранных студентов придется столкнуться в неравном бою. Недешево за каморку с удобствами на лестничной клетке, удивитесь вы. Зато вон там, на соседней улице, жил кардинал Ришелье, подмигнет вам арендодатель. Еще есть вопросы?

Для того чтобы снять квартиру, нужен французский гарант — гражданин Франции, который подпишет бумагу, что если ты платить не будешь, платить будет он. А еще будьте готовы представить арендодателю кучу документов из банка, залог за три месяца и генеалогическое древо до седьмого колена.

Дело в том, что во Франции арендодателю очень сложно выселить жильца неплательщика. Например, законом запрещено выселять жильцов зимой! А вдруг им на улице холодно будет? Поэтому, если ты арендодатель, ты перестраховываешься. А то вселишь студента неплательщика и потом будешь пару лет судиться, чтобы его выгнать.

Во Франции студенты часто практикуют так называемую collocation — несколько студентов совместно снимают несколько комнат в большой квартире, прямо как в фильме «Испанка». Да и не только студенты. Молодые люди лет до тридцати часто снимают квартиру на пару со знакомыми, здесь этим никого не увидишь.

Я помню длинные очереди студентов для осмотра шести— или восьмиметровых studio — каморок, если уж честно. Очередь занимала всю лестницу и вытекала на улицу. Студенты кутали носы в шарфы и старались не смотреть в глаза товарищам по счастью жить в Париже.

Мне повезло довольно быстро найти общежитие — студенческое, католическое. Комната размером примерно пять квадратных метров, окно выходило во двор-колодец, зато на первом этаже была роскошная, в османовском стиле библиотека. Двери закрывались около полуночи, и попасть домой загулявшемуся студенту можно было уже только утром.

Поэтому сейчас, когда мой французский муж родом из Версаля начинает заводить песню о том, что нам мало места в нашей теперешней четырехкомнатной квартире, я старательно сдерживаю свое «Не верю».

Поиск себя по-французски

Французы очень долго учатся. Для начала все французы из хороших семей стремятся попасть не в государственные университеты, так как это не считается престижным образованием, а в частные коммерческие и инженерные школы.

Обучение в таких школах стоит от трех до пятнадцати тысяч евро в год. Чаще всего родители берут кредит на обучение детей, а дети потом возмещают этот кредит родителям ежемесячными выплатами. Все четко посчитано и расписано. Все не как в России, где родители безвозмездно помогают детям, а те потом — родителям.

Меня во Франции больше всего удивила формализованность отношений между детьми и родителями: кто, сколько, кому и чего должен прописывается чуть ли не с рождения.

Те же студенты, которые поступают в университеты, а не в частные школы, очень долго «ищут себя». У нас ко второму курсу ты примерно представляешь, чем хочешь заниматься в жизни. Во Франции — далеко не всегда. Здесь сплошь и рядом встречаешь таких «себяискальщиков», поучившихся пару лет в медицинском, еще пару лет в консерватории и еще пару лет на филфаке…

Еще французы довольно долго остаются детьми, лет до 25. В любой момент француз может попросить в своей компании «годичный отпуск», так называемые année sabbatique. За тобой на год сохраняется место работы, а ты можешь путешествовать, ехать на Гоа в йога-ретрит или в кругосветку… Еще у французов пять недель оплачиваемого отпуска в год, а также есть отпуск по уходу за ребенком для обоих родителей.

Работа во Франции

Во Францию я ехала с очень смешными, как сейчас понимаю, амбициями. Мне казалось, что французское общество такое же открытое для иностранцев, как русское. Как было в Москве: с первого курса трудишься по специальности, там поработал, сюда знакомые позвали, потом переходишь на новый проект… Я думала, что и в Париже моментально найду работу по специальности и через пару лет стану по меньшей мере редактором Le Monde

@parij_dlia_vas

Ничего подобного, во всяком случае для российских эмигрантов нетехнических специальностей. Мне пришлось поработать на десятке подработок, прежде чем открыть свой бизнес и научиться продавать французским компаниям мои услуги переводчика. Я постигала менталитет и училась взаимодействовать с французскими компаниями не один год.

Молодые французы устраиваются на работу так. Сначала поступают в правильный частный вуз. Если француз пошел не в частную школу, а в университет, это сильно снижает его шансы устроиться в хорошую компанию. Во время учебы он должен пройти несколько практик по специальности, при этом работодатель имеет право платить лишь символическую зарплату в 200 евро в месяц.

Французские компании очень любят нанимать практиканта на максимальный срок и поручать ему работу, которую должен бы выполнять постоянный сотрудник и получать зарплату минимум в шесть раз больше.

После нескольких таких стажировок выпускник начинает искать работу. И, что интересно, работодатель при собеседовании смотрит на параметры, которые не имеют никакого значения в России. Например, в резюме необходимо указывать место жительства, и, если твой индекс начинается с цифры 91 (север парижского региона, не очень благополучные районы), — твое резюме могут даже не посмотреть.

Иностранец должен быть уникальным специалистом, чтобы французской компании имело смысл проходить тяжелейшую процедуру: доказать, что ни один француз не обладает его квалификациями. Чтобы нанять иностранца, французской компании нужно провести собеседования с французскими кандидатами. Собрать доказательства, что ни один из них не подходит на данный пост. И дальше получать для иностранца разрешение на работу.

Тем не менее я знакома с десятками соотечественников, которые смогли устроиться на работу во Франции, отучившись здесь несколько лет в вузе. Так что при желании — возможно!

Как открыть во Франции бизнес

По образованию я журналист. Сюда приехала изучать международное управление на английском и испанском, чтобы отточить владение этими языками и открыть в итоге переводческую компанию. Звучит неплохо, но путь был тернист.

Первые полгода я проработала параллельно учебе на удаленке для московского издания. Помню, как интернет в моей парижской общаге ловился только на одном из этажей — и как мы все там сидели в рядок на полу в коридоре, с ноутами. После этого я прошла несколько стажировок во французских компаниях — в качестве переводчика и менеджера по работе с клиентами. Но из-за низкой оплаты пришлось параллельно искать студенческие подработки.

Когда приезжаешь в новую страну, если ты не программист или крутой технарь, лучше быть морально готовым к временному дауншифтингу.

Мой диплом МГУ не сильно пригодился при устройстве на подработку хостес и секретарем.

Постепенно у меня стали появляться клиенты на переводы. Переводить мне нравилось всегда. И через несколько лет жизни во Франции мне удалось сменить статус со студенческого на ИП.

Еще несколько лет мне каждый год нужно было приходить в префектуру с кучей бумажек, доказывающих, что мое предприятие существует, предъявлять в бумажном виде все выставленные сметы и счета за год. При открытии компании у иностранного предпринимателя даже требуют подробный бизнес-план на десять лет.

На сегодняшний день все идет как раз по бизнес-плану, который я принесла десять лет назад в парижскую префектуру. Моя переводческая компания помогает французским компаниям развивать бизнес в России, а российским — во Франции. В основном наши клиенты — это российские дистрибьюторы французских брендов. А еще я помогаю с переводами и поиском клиентов российским производителям, желающим выйти на французский рынок или рынок франкоговорящих стран, например, Марокко и Алжира.

В моей работе мне больше помогает бизнес-образование, полученное во Франции: знание логистики, контрактного права и так далее. Первое, журфаковское, образование помогает разве что писать блог. Но в наши дни это полезный навык!

@parij_dlia_vas

Во Франции очень удобно вести малый бизнес — все четко, прозрачно, понятно. Абсолютно все бюрократические формальности можно решить в интернете, не выходя из дома, на едином портале. Подписанная юридическим лицом смета (неважно, о какой сумме идет речь) — стопроцентная гарантия, что ваш счет оплатят вовремя.

В большинстве случаев не требуется ни контракт, ни акт приемки работ. Смета и счет — вот и вся документация по большинству проектов. В общем, простая, понятная и логичная система. Правда, налог на ИП составляет 24 процента с оборота, а не шесть процентов, как в России.

Зато каждый сотрудник обходится работодателю в сумму налогов, эквивалентную его зарплате. То есть если вы платите сотруднику зарплату 2400 евро (средняя во Франции), то заплатите государству еще около 2000 евро в месяц соцвыплат.

Месье врач новых не берет

Система медицинского обслуживания сильно отличается от российской. Около 70 процентов медицинских расходов покрывается обязательной медицинской страховкой, на которую имеют право все французы. Остальные 30 процентов — дополнительной страховкой.

Дополнительные страховки частично покрывают очень много процедур, которые можно скорее назвать эстетическими, чем медицинскими, — от посещения остеопатов до психологов и лечебных СПА-центров.

Например, женщина после родов имеет право на страховой отдых на термальном курорте.

Замечу, справедливости ради, что еще не встречала здесь ни одной женщины, которая бы этим правом воспользовалась.

Еще к любому профильному специалисту нужно записываться очень заранее. Чтобы попасть к офтальмологу или лору, иногда приходится ждать несколько месяцев. Нередко можно услышать, что «месье врач не берет новых пациентов», здесь это нормально.

Вы добрые, нежные, хорошо готовите…

Местные жители воспринимают приезжих очень вежливо и приветливо, но, вероятно, с тобой никогда никто не захочет «дружить в десны». После 15 лет жизни здесь я остаюсь для французов человеком другой культуры.

@parij_dlia_vas

Я так и не научилась сидеть по три часа за обеденным столом, неспешно обсуждая ингредиенты, меню ужина и политику. Прекрасно понимаю, что монастырь чужой, поэтому стараюсь уважать эту культуру, в которой огромное значение уделяется искусству жить, этому непереводимому Bien-être (дословно — хорошо быть).

Своих детей я стараюсь воспитывать с уважением к обеим культурам, но они тоже пока не могут по три часа сидеть за столом и самозабвенно обсуждать консистенцию рататуя и цены на помидоры.

О России все французы говорят примерно одно и то же — спрашивают, сколько лететь до Москвы, говорят, что хотели бы посетить Санкт-Петербург и проехать по Транссибирской магистрали. При этом я встречала и французов (их меньшинство), которые читали Достоевского и смотрели короткометражки Тарковского.

Как французские мужчины относятся к русским женщинам? Есть определенный контингент французских мужчин, которые ищут русских жен или девушек, потому что «вы добрые, нежные, хорошо готовите». Да и вообще, удобная вещь в хозяйстве

Но при этом отмечу, что в современном французском обществе очень редко жена сидит дома с детьми, а муж обеспечивает семью. Большинство женщин возвращается на работу после всего лишь трех месяцев декрета. В семьях, где жена зарабатывает гораздо больше мужа, это никого (и прежде всего, самого мужа) не беспокоит.

Француженки редко оценивают мужчину по толщине кошелька. А вот реализация карьерных амбиций для француженок — очень важный приоритет.

Домашние обязанности французы делят пополам, французские папы очень активно вовлечены в воспитание детей. К примеру, для французского отца важно тоже вставать к ребенку и не высыпаться ночью, иначе он чувствует себя недостаточно причастным к происходящему.

Остаться здесь…

Я не скучаю по России, так как до пандемии я ездила на родину каждые два месяца в командировки. Скучаю только по маме, которая там осталась, по журфаковским друзьям, ну и, конечно, по русской кухне.

@parij_dlia_vas

Планы — конечно же, остаться здесь. Несмотря на пока неполную интеграцию во французскую культуру, у меня вид на жительство во Франции, бизнес во Франции, дети говорят на обоих языках без акцента и ходят во французскую школу. И жить здесь, не буду скрывать, мне и детям очень нравится!

О жизни во Франции я пишу в своем блоге Четыре способа переехать жить во Францию. И еще, так как мои дети — русско-французские билингвы, я придумала русскоязычный проект «Встречи Профессий» для детей-билингв со всего мира.

На наши онлайн-эфиры приходят представители крутых профессий, от пилота до шеф-повара. Они рассказывают детям, что нужно знать и уметь, чтобы стать разработчиком в Tesla или поваром в мишленовском ресторане.