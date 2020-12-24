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В России сменился самый богатый человек страны 

Lenta.ru 1 час назад
В российском списке самых богатых людей страны сменился лидер. В топ рейтинга вышел совладелец НЛМК Владимир Лисин. Глава «Норникеля» Владимир Потанин, который занимал первое место, опустился на вторую строчку, пишет Forbes.
Состояние Лисина увеличилось на 258 миллионов долларов (около 1 процента) и достигло 26,1 миллиарда долларов на момент написания материала. Состояние Потанина между тем сократилось на 342 миллиона (около 1,3 процента) и составило 26 миллиардов.
Лисин возглавил рейтинг благодаря росту акций Новолипецкого металлургического завода. С начала недели бумаги НЛМК подорожали почти на 6 процентов. К примеру, если еще 21 декабря они опускались до 206,5 рубля за бумагу, то 24 декабря поднялись почти до 219 рублей. Акции «Норникеля» между тем немного подешевели, свидетельствуют данные Мосбиржи.
На третьей строчке рейтинга Forbes находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние на 24 декабря оценивается в 22,7 миллиарда долларов.
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Комментарии 7
Люди , Видео , Леонид Михельсон , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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