В России сменился самый богатый человек страны 

Состояние Лисина увеличилось на 258 миллионов долларов (около 1 процента) и достигло 26,1 миллиарда долларов на момент написания материала. Состояние Потанина между тем сократилось на 342 миллиона (около 1,3 процента) и составило 26 миллиардов.

Лисин возглавил рейтинг благодаря росту акций Новолипецкого металлургического завода. С начала недели бумаги НЛМК подорожали почти на 6 процентов. К примеру, если еще 21 декабря они опускались до 206,5 рубля за бумагу, то 24 декабря поднялись почти до 219 рублей. Акции «Норникеля» между тем немного подешевели, свидетельствуют данные Мосбиржи.