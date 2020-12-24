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В России объявили нового самого богатого человека страны 

Мария Грибова 3 часа назад
В России объявили нового самого богатого человека страны
Фото: РИА Новости
В конце 2020 года в топ рейтинга самых богатых людей России вышел совладелец НЛМК Владимир Лисин. Глава «Норникеля» Владимир Потанин, который занимал первое место, опустился на вторую строчку, сообщает Forbes.
Состояние Лисина оценивается в 26,1 миллиарда долларов. Он возглавил рейтинг благодаря росту акций Новолипецкого металлургического завода.
На третьем месте рейтинга Forbes оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Папа римский снова поставил лайк под фото модели.
Видео дня. Вещи, которые вы вряд ли видели
Люди , Леонид Михельсон , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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