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Как сейчас живут дети Турчинского 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Как сейчас живут дети Турчинского
Фото: РИА Новости
Владимир Турчинский по прозвищу "Динамит" известен многим как ведущий, спортсмен и рекордсмен в силовых видах спорта. Он скончался в 2009 году от инфаркта. У него осталась супруга и двое детей о разных браков. Сейчас они выросли и живут своей жизнью, не обделенные вниманием СМИ.

Илья Турчинский

Илья Турчинский/my.mail.ru
Первенцем телеведущего и спортсмена стал сын Илья. Он родился в 1986 году в первом браке звезды. Его супругой была Ирина Турчинская — толкательница ядра и чемпионка мира по армрестлингу.
Илья Турчинский пошел по стопам родителей и стал чемпионом Москвы по армрестлингу. Он занимается спортом с 11 лет, а сам Владимир признавался, что своего первенца назвал в честь Ильи Муромца. После школы он поступил в училище, где получил образование автомеханика, а потом учился в Академии МВД. По последним данным, Илья Турчинский работает в компании, которая специализируется на установке и эксплуатации охранных систем.

Ксения Турчинская

@turchhhhh
Третьей женой Владимира Турчинского стала Ирина — специалист по бодибилдингу. Они поженились в 1997 году, а спустя два года у них родилась дочь Ксения. Девочку в детстве отдали на борьбу, но потом передумали и она пошла на танцы. Она профессионально занималась хип-хопом, но увлечение пришлось забросить из-за учебы. Девушка сдала ЕГЭ, но не стала сразу поступать. Дело в том, что ее пригласили поработать моделью в Китай, и она согласилась.
После того, как Ксения вернулась в Москву, она поступила в школу-студию МХАТ, но теперь работает по другую сторону экрана — снимает и продюсирует.
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Комментарии 1
Люди , Ирина Турчинская , Владимир Турчинский , МВД
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