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Загадочный автор знаменитого паблика во «ВКонтакте» вышел из тени и дал интервью 

Lenta.ru 2 часа назад
Автор паблика «Подслушано» вышел из тени и дал интервью
Фото: NeForum Awards 2020
Создатель знаменитого паблика во «ВКонтакте» под названием «Подслушано» Андрей Горбачев, который не общается с журналистами, вышел из тени и дал интервью представителям NeForum Awards 2020. Горбачев, который в сети известен как Владимир Огурцов, рассказал, как создавалась самая первая группа.

«Я, можно сказать, основатель и соучредитель. Начиналось это в 2012-м году и до сих пор существует, то есть проекту уже больше восьми лет», — отметил загадочный автор «Подслушано».

По его словам, прообразом «Подслушано» стало маленькое сообщество про сны.
«Мне тогда снился один и тот же сон, я никак не мог его запомнить, и положил под подушку блокнотик с ручкой, в надежде, что когда я проснусь, я запишу этот сон», — объяснил он.
Огурцов пояснил, что тот сон в итоге так и не записал, но осталась идея записывать сны и публиковать их. Так и был создан паблик «Канал сновидений», где пользователи соцсети публиковали собственные сновидения.

«По мере развития этого паблика уже стало понятно, что люди хотят писать не только про сны, но и про все остальное. И уже после этого было рождено "Подслушано"», — заключил его создатель.

По словам Горбачева, первые полгода проект он развивал в одиночку, уже в дальнейшем он стал замечать интересных авторов и приглашать их к сотрудничеству. При этом некоторые проявляли инициативу и сами писали ему в личные сообщения с предложением помочь, в итоге оказывавшись в команде.
Автор паблика рассказал, что решил скрывать личность, так как «банально не готов был к славе». «Привык жить размеренной спокойной жизнью, и мне просто это было неуютно», — объяснил он. Огурцов заверил, что бренд «Подслушано» запатентован, но физически за всеми, кто его использует, уследить невозможно.
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Люди , Андрей Горбачев
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