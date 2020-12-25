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Загадочный автор знаменитого паблика во «ВКонтакте» дал интервью 

Даня Виттиг 1 час назад
Загадочный автор знаменитого сообщества дал интервью
Фото: NeForum Awards 2020
Создатель знаменитого паблика «Подслушано» Андрей Горбачев, обычно не общается с журналистами. Однако мужчина решил дать интервью представителям NeForum Awards 2020. Горбачев рассказал, как создавалась самая первая группа.

«Начиналось это в 2012-м году и до сих пор существует, то есть проекту уже больше восьми лет».

По его словам, прообразом «Подслушано» стало маленькое сообщество про сны.

«Мне тогда снился один и тот же сон, я никак не мог его запомнить, и положил под подушку блокнотик с ручкой, в надежде, что когда я проснусь, я запишу этот сон», — объяснил он.

Сон он так и не записал, зато создал сообщество, где ими делились другие. Так появился «Канал сновидений», где пользователи соцсети публиковали собственные сновидения.

«По мере развития этого паблика стало понятно, что люди хотят писать не только про сны, но и про все остальное. И уже после этого было рождено "Подслушано"».

Первые полгода проект парень развивал в одиночку, но в дальнейшем стал замечать интересных авторов и приглашать их к сотрудничеству. Некоторые сами проявляли инициативу, предлагая помощь, в итоге став членами команды.
Автор паблика рассказал, что решил скрывать личность, так как «банально не готов был к славе».
Ранее "Рамблер" сообщал, почему все фильмы в Интернете стали платными.
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Люди , Андрей Горбачев
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