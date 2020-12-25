Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶

Россияне с иммунитетом к коронавирусу получили преимущество на рынке труда 

Lenta.ru 55 минут назад
Россияне с иммунитетом к COVID-19 получили преимущество
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
Россияне, у которых выработался иммунитет к коронавирусу и есть справка о наличии антител, появилось преимущество при трудоустройстве. О новом тренде на рынке труда свидетельствуют результаты исследования SuperJob.
Пока компаний, которые рассматривают иммунитет к COVID-19 как преимущество при приеме на работу не очень много: только 7 процентов считаю это плюсом для всех вакантных позиций, а 2 процента — для отдельных должностей. Большинство работодателей (83 процента) не придают наличию иммунитета такого большого значения.
«Наличии у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ретейл и сферу услуг В2С», — уточнили эксперты. В опросе, который проводился с 18 ноября по 8 декабря, приняли участие представители тысячи компаний из всех регионов страны.
О повышении спроса на работников с антителами ранее в декабре сообщал и сервис YouDo. Количество запросов, которые содержали слова «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом», в декабре увеличилось в три раза, отмечали специалисты.
Видео дня. Что скрывается под песками Сахары
Последние новости
ВКС России получили первый серийный Су-57 ВКС России получили первый серийный Су-57 Песков внес ясность насчет сокращения новогодних каникул Песков внес ясность насчет сокращения новогодних каникул В России выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Разоблачение самых жутких фотографий
04:47
Разоблачение самых жутких фотографий
Безумный мир
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
10:26
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
Истории
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение