Россиянам с иммунитетом к COVID-19 стало проще найти работу

Россияне, у которых есть справка о наличии антител, появилось преимущество при трудоустройстве. Об этом сообщает исследование SuperJob.
Примерно 7 процентов компаний рассматривают иммунитет к COVID-19 как преимущество при приеме на работу, а 2 процента — для отдельных должностей.
Однако большинство работодателей не придают наличию иммунитета такого большого значения.
«Наличии у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ретейл и сферу услуг В2С», — уточнили эксперты.
О повышении спроса на работников с антителами ранее в декабре сообщал и сервис YouDo.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых нелепых просьбах, о которых постояльцы делали сотрудников отеля.