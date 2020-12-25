Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Россияне с иммунитетом к COVID-19 получили преимущество на рынке труда 

Даня Виттиг 21 минуту назад
Россиянам с иммунитетом к COVID-19 стало проще найти работу
Фото: depositphotos.com
Россияне, у которых есть справка о наличии антител, появилось преимущество при трудоустройстве. Об этом сообщает исследование SuperJob.
Примерно 7 процентов компаний рассматривают иммунитет к COVID-19 как преимущество при приеме на работу, а 2 процента — для отдельных должностей.
Однако большинство работодателей не придают наличию иммунитета такого большого значения.

«Наличии у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ретейл и сферу услуг В2С», — уточнили эксперты.

О повышении спроса на работников с антителами ранее в декабре сообщал и сервис YouDo.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых нелепых просьбах, о которых постояльцы делали сотрудников отеля.
Видео дня. Что скрывается под песками Сахары
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Разоблачение самых жутких фотографий
04:47
Разоблачение самых жутких фотографий
Безумный мир
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
10:26
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
Истории
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение