Россиянам с иммунитетом к COVID-19 стало проще найти работу

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Россияне, у которых есть справка о наличии антител, появилось преимущество при трудоустройстве. Об этом сообщает исследование SuperJob.

Примерно 7 процентов компаний рассматривают иммунитет к COVID-19 как преимущество при приеме на работу, а 2 процента — для отдельных должностей.

Однако большинство работодателей не придают наличию иммунитета такого большого значения.

«Наличии у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ретейл и сферу услуг В2С», — уточнили эксперты.

О повышении спроса на работников с антителами ранее в декабре сообщал и сервис YouDo.