Как провели 2020 год королевские особы

2020 год оказался не самым удачным даже для королевских особ. Им приходилось скрываться на чужбине, коротать месяцы за решеткой, выслушивать оскорбления и прятаться от позора. Впрочем, если все и дальше так пойдет, возможно, скоро этот год будут вспоминать с ностальгией. «Лента.ру» выяснила, чем последние 12 месяцев занимались короли и королевы.

2020 год должен был стать годом Гарри и Меган. В первые дни января они объявили, что больше не хотят исполнять обязанности, возложенные на них британской королевской семьей. У обоих для этого были веские причины. Меган надоело быть девочкой для битья, которую в равной степени ненавидит королевское окружение и бульварная пресса. Гарри же начал понимать, что в Англии у него нет будущего. Шансы стать королем есть только у его брата, а он неизбежно превратится в стареющего принца, о котором помнят лишь из-за скандалов (как об Эндрю, среднем сыне королевы) или не помнят вовсе (как о младшем сыне королевы Эдварде). По крайней мере за границей у него появится шанс чего-то добиться.

Неизвестно, что именно замышляли Гарри и Меган, но все сразу пошло наперекосяк. Переговоры с Елизаветой II закончились куда хуже, чем рассчитывал Гарри. Он думал, что сохранит определенную роль при дворе несмотря ни на что. Оказалось, что королеву такой вариант не устраивает. Гарри недвусмысленно намекнули, что принцев по совместительству не бывает, и дали год на размышления. Если он не вернется, то ему, вполне возможно, будет заказан путь в Букингемский дворец.

Новая жизнь тоже не задалась. После переезда в США Гарри и Меган наверняка хотели заявить о себе. Вместо этого большую часть года им пришлось прятаться от коронавируса и папарацци то в одном, то в другом уединенном особняке. Тем временем английские таблоиды, от которых они надеялись скрыться, с утроенной энергией перемывали им кости.

Меган продолжали поливать грязью. Ее винили в том, что после переезда Гарри скучает и потому выглядит недостаточно задорно (о его страданиях на чужбине сообщали те же осведомленные источники), в расколе королевской семьи и даже в попытках повлиять на исход президентских выборов в США. Осенью в СМИ появились сообщения о том, что герцогиня Сассекская тайно беременна вторым ребенком. Позднее выяснится, что в действительности она пережила выкидыш еще в июле.

Ситуация стала налаживаться лишь к концу года. Гарри и Меган успели заключить крупные сделки с Netflix и Spotify о производстве фильмов, сериалов и подкастов, позволившие им обходиться без подачек от отца Гарри, принца Чарльза. Кроме того, Меган озвучила документальный фильм о слонах, который вышел на видеосервисе Disney Plus. Насколько известно, она сделала это бесплатно. Тем не менее это ее первая актерская работа после брака с принцем.

В отличие от надуманных скандалов, окружающих Гарри и Меган, скандал, загнавший в подполье принца Эндрю, куда серьезнее. Его подозревают в том, что он насиловал несовершеннолетних девушек, причем улик, подтверждающих его вину, становится все больше.

После неудачного интервью Би-би-си в ноябре 2019 года Эндрю временно сложил свои полномочия в королевской семье и перестал появляться на публике. Весь год 60-летний сын королевы оставался в тени и не пришел даже на свадьбу собственной дочери. Все зря: о нем так и не забыли, и представить его реабилитацию после очередного раунда разоблачений в Daily Mail почти невозможно.

Одна из жертв Эпштейна, американка Вирджиния Робертс, утверждала, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю, причем это происходило в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Их знакомство подтверждает фотография, на которой принц обнимает девушку, сделанная в лондонской квартире пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

По воспоминаниям Робертс, одно из изнасилований случилось 11 апреля 2001 года в Нью-Йорке во время официального визита принца Эндрю в США. Эндрю категорически отрицал обвинения. Последнее опровержение было дано в том самом интервью на Би-би-си: он заявил, что никогда не жил в особняке Эпштейна и 11 апреля провел у генерального консула Великобритании в Нью-Йорке.

В декабре британский таблоид Daily Mail опубликовал результаты собственного расследования событий того дня. Издание выяснило, что Эндрю солгал: 11 апреля 2001 года он ночевал не у консула, а в особняке Эпштейна на Манхэттене — якобы для того, чтобы не тратить попусту деньги налогоплательщиков. Правда, ни Эпштейна, ни Максвелл, ни Робертс там, судя по всему, не было. Все трое находились в частном самолете, который вылетел из аэропорта, находящегося в 25 километрах от особняка Эпштейна. Несмотря на это они все же могли встретиться. Время предполагаемого преступления приходится на три часа, помеченные в расписании принца как «личные дела». Ни охранники Эндрю, ни помощник не могут подтвердить его алиби в этот период.

Документы и показания, раздобытые Daily Mail, продемонстрировали, что у принца была возможность для совершения преступления. Судя по публичной лжи, ему есть что скрывать. Теперь Эндрю будет гораздо труднее оправдаться.

В 2012 году испанский король Хуан Карлос поехал в Африку на охоту и подстрелил слона. Вряд ли он думал, что запускает цепочку событий, которая закончится тайным бегством из страны, которой он правил без малого 40 лет.

Королю следовало бы завязать с охотой еще в 2006 году, когда из-за его хобби едва не случился международный скандал: во время визита в Россию Хуан Карлос застрелил пьяного медведя Митрофана. Но он не остановился и поехал в Ботсвану за слоном. На этот раз последствий избежать не удалось.

В поездке Хуан Карлос сломал бедро и срочно вернулся на родину на частном самолете. Его экстренно прооперировали, но травма оказалась тяжелой, и выздоровление заняло несколько лет. Тем временем подданные обсуждали выходку монарха. Мало того что он убил слона — это само по себе не вызывает симпатий. Хуже, что это произошло в самый разгар экономического кризиса, когда простые испанцы едва сводили концы с концами. Предаваться столь экстравагантному и дорогостоящему развлечению в такой момент просто неприлично.

Убитый слон безнадежно испортил репутацию Хуана Карлоса. Оставшись без народной любви, он счел за благо отречься от престола в пользу сына Фелипе. Но даже после этого его не оставили в покое. Бывшего монарха заподозрили в получении огромных откатов: среди прочего поговаривали о пяти чемоданах с наличными от казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и 100 миллионах долларов, которые саудовский король Абдалла перечислил на офшорный счет Хуана Карлоса.

В 2020 году за расследование махинаций взялись правоохранительные органы в Испании и Швейцарии. Теперь о репутации пришлось задуматься не только Хуану Карлосу, но и его сыну — королю Фелипе VI. В марте он объявил, что лишит отца регулярного денежного пособия и откажется от его наследства, чтобы не иметь ничего общего с его преступными доходами. Прежде Хуан Карлос ежегодно получал 194 тысячи евро (18 миллионов рублей).

Спустя пять месяцев бывший король решил отправиться в добровольное изгнание и улетел из страны в неизвестном направлении. Португальские СМИ утверждали, что он прячется на Лиссабонской Ривьере. Испанская газета La Vanguardia писала, что из Португалии Хуан Карлос перебрался в Доминиканскую Республику. Там, в свою очередь, заявляли, что монарха на их территории нет.

Так продолжалось две недели, пока в прессе не появилось свежее фото Хуана Карлоса. На них человек, очень похожий на бывшего короля, спускался по трапу самолета в Абу-Даби. Утверждалось, что изгнанник прибыл в ОАЭ и поселился в гостиничном номере за 11 тысяч евро в сутки. Вскоре дворец выступил с подтверждением этой информации.

В декабре Хуан Карлос добровольно выплатил налоговую задолженность, которая с учетом процентов и пени составляла 678 тысяч евро. Несмотря на это он продолжает скрываться за пределами Испании, и чем кончатся его приключения — по-прежнему неясно.

Лучше всех проводил время самый колоритный монарх современности — 67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X. А это не так просто, если учесть, что под окнами его бангкокского дворца назревает настоящая революция.

В марте Маха уехал в Германию пережидать пандемию COVID-19. Это было не самое рациональное решение: в Европе коронавирус убивал сотни человек в день, тогда как Таиланду удалось избежать неконтролируемого распространения инфекции. До отъезда Махи в стране зафиксировали только одну смерть от COVID-19. В Германии опасность заражения была куда выше, к тому же немецкие власти ввели карантинные меры и остановили авиасообщение с Таиландом. Но королям закон не писан — для Махи и его свиты сделали исключение.

Вместе с королем в Баварию прилетело больше ста человек. На время карантина король снял все номера четырехзвездочной гостиницы Grand Hotel Sonnenbichl. Один этаж отеля обставили привезенным из Бангкока антиквариатом и превратили в своеобразный выездной дворец для Махи и его 20 наложниц. Спустя несколько дней король устал и прервал изоляцию для поездки на бангкокский фестиваль Чакри, но затем вернулся. Следующая вылазка последовала лишь через полтора месяца и была еще нелепее: Маха и 20 его наложниц отправились кататься по Баварским Альпам на велосипедах.

Пока король прохлаждался, на его родине зрело недовольство. Летом сначала в интернете, а потом и в Бангкоке начались многодневные массовые акции. Недовольные граждане требовали отправить в отставку премьер-министра, который пришел к власти после военного переворота в 2014 году, провести новые выборы и реформировать монархию.

На спасение монархии Маха бросил опальную фаворитку Сининат Вонгваджирапакди, которую всего год назад лишили всех титулов и званий — по слухам, из-за интриг жены монарха Сутхиды, которая невзлюбила соперницу. После отставки Сининат бесследно исчезла, а дом, где жила ее семья, неожиданно снесли. В Таиланде ходили слухи, что она убита или умерла.

В действительности ее без суда и следствия бросили в центральную женскую тюрьму Лат Яо. К тому времени, когда королю понадобилась ее помощь, она провела за решеткой почти год. В сентябре Маха отменил прошлогоднее решение, вернул Сининат прежние титулы и прислал за ней свой самолет. Фаворитку привезли в аэропорт прямо из тюрьмы.

Сининат поручили повысить популярность короля среди молодежи. Для этого она всю осень колесила по стране, в каждой провинции примеряла местные традиционные костюмы, встречалась с поклонниками и позировала со всеми желающими для селфи. Помогло Махе это или нет — пока непонятно, но Сутхиду возвращение фаворитки совсем не обрадовало. Подковерная борьба продолжается: в ответ на освобождение фаворитки из тюрьмы придворные, принявшие сторону королевы, организовали утечку сотен фотографий Сининат, в том числе интимных.