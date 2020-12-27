Секреты долголетия самого старого мужчины в мире

Испанец Франциско Нуньес Оливер, который носил звание старейшего в мире мужчины, умер в 2018 году в возрасте 113-и лет.

Франциско родился 13 декабря 1904 года в городке Бьенвенида (провинция Бадахос). Он принимал участие в Испано-франко-марокканской войне и Гражданской войне. У Франциско четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. В августе 2017 года он получил звание старейшего мужчины в мире после смерти Исраэля Криштала из Израиля, пережившего холокост и прожившего 113 лет и 330 дней.

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Франциско стал вдовцом в 1988 году и пережил двух своих сыновей. В дальнейшем он жил со своей старшей дочерью Марией. Свой последний день рождения Франциско провел с дочерью: начал с торта на завтрак, а потом читал поздравительные открытки, которые ему прислали люди со всего мира.

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Причинами своего долголетия Франциско назвал хорошие гены, тяжелую работу и правильный рацион из собственноручно выращенных овощей. А также он ежедневно выпивал бокал вина.

Его дочь добавляет, что есть еще несколько причин, по которым ее отец жил так долго: тихая жизнь в деревне, работа на себя, отсутствие ссор и споров с семьей и наслаждение жизнью, которая вертится вокруг поля, дома и деревенского бара.

Сам долгожитель признавался, что «безумно рад» быть самым пожилым мужчиной на земле. Когда его спрашивают о том, как он себя чувствует, он отвечает:

«Мне сто с чем-то лет, я живу очень долго».

У испанцев вообще один из самых высоких уровней продолжительности жизни. Это часто объясняется средиземноморской диетой и традиционным размеренным темпом жизни.