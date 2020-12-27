Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Вино и работа: секреты долголетия самого старого мужчины в мире 

BigPikcha.ru 1 час назад
Секреты долголетия самого старого мужчины в мире
Фото: BigPikcha.ru
Испанец Франциско Нуньес Оливер, который носил звание старейшего в мире мужчины, умер в 2018 году в возрасте 113-и лет.
Франциско родился 13 декабря 1904 года в городке Бьенвенида (провинция Бадахос). Он принимал участие в Испано-франко-марокканской войне и Гражданской войне. У Франциско четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. В августе 2017 года он получил звание старейшего мужчины в мире после смерти Исраэля Криштала из Израиля, пережившего холокост и прожившего 113 лет и 330 дней.
BigPikcha.ru
Франциско стал вдовцом в 1988 году и пережил двух своих сыновей. В дальнейшем он жил со своей старшей дочерью Марией. Свой последний день рождения Франциско провел с дочерью: начал с торта на завтрак, а потом читал поздравительные открытки, которые ему прислали люди со всего мира.
BigPikcha.ru
Причинами своего долголетия Франциско назвал хорошие гены, тяжелую работу и правильный рацион из собственноручно выращенных овощей. А также он ежедневно выпивал бокал вина.
Его дочь добавляет, что есть еще несколько причин, по которым ее отец жил так долго: тихая жизнь в деревне, работа на себя, отсутствие ссор и споров с семьей и наслаждение жизнью, которая вертится вокруг поля, дома и деревенского бара.
Сам долгожитель признавался, что «безумно рад» быть самым пожилым мужчиной на земле. Когда его спрашивают о том, как он себя чувствует, он отвечает:

«Мне сто с чем-то лет, я живу очень долго».

У испанцев вообще один из самых высоких уровней продолжительности жизни. Это часто объясняется средиземноморской диетой и традиционным размеренным темпом жизни.
Видео дня. Что скрывается под песками Сахары
BigPikcha.ru: последние новости
«И так сойдет!»: безумные елки для самых ленивых «И так сойдет!»: безумные елки для самых ленивых 20 самых влиятельных фотографов-женщин за 100 лет 20 самых влиятельных фотографов-женщин за 100 лет Мода и история: с днем рождения, Кристиан Диор Мода и история: с днем рождения, Кристиан Диор
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Разоблачение самых жутких фотографий
04:47
Разоблачение самых жутких фотографий
Безумный мир
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
10:26
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
Истории
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение