Как балерина Анна Павлова превратилась в одноименный торт 

Почти в каждой кондитерской можно купить десерт под названием «Павлова», но не каждый знает загадочную историю его создания. «Рамблер» выяснил, откуда появилось необычное название и причем здесь балет.

Анна Павлова родилась в Санкт-Петербурге, получила хорошее образование и несколько лет была в труппе престижного Мариинского театра. Позже она дебютировала в сезоне «Русского балета Дягилева». Девушку изобразили на афише, поэтому зрители сразу приметили русскую красавицу.

Так как Сергей Дягилев набирал к себе лучших танцовщиц, к балерине потянулись заграничные агенты. В Париже на подписала контракт с представителем нью-йоркской Метрополитен-оперы, а затем был Бостон, Балтимор, Филадельфия, огромные туры по всему миру. Выступления в России стали редкостью, однако Павлова представляла страну на международной арене, за что ее очень ценили.

Зарубежные критики не раз говорили, что Павлова будто парит над сценой. Именно эту легкость постарались передать создатели клубничного десерта «Павлова», которым угощали в 1911 году в Нью-Йорке. Десерт напоминал знакомый нам фруктовый лёд с глазурью, украшенный свежими ягодами.

Меж тем в Новой Зеландии появился торт «Павлова», который выпек местный шеф-повар во время гастролей балерины по стране в 1926 году. Свой вариант десерта предложили и австрийцы, правда в 1935 году.

Историки кулинарии до сих пор ведут споры о том, кому по праву принадлежит создание десерта. Сейчас торт «Павлова» представляет собой пышное безе, которое украшают ягоды или кусочки тропических фруктов.