Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶

Как балерина Анна Павлова превратилась в одноименный торт 

Даня Виттиг 10 часов назад
Как балерина Анна Павлова превратилась в одноименный торт
Фото: depositphotos.com
Почти в каждой кондитерской можно купить десерт под названием «Павлова», но не каждый знает загадочную историю его создания. «Рамблер» выяснил, откуда появилось необычное название и причем здесь балет.
Анна Павлова родилась в Санкт-Петербурге, получила хорошее образование и несколько лет была в труппе престижного Мариинского театра. Позже она дебютировала в сезоне «Русского балета Дягилева». Девушку изобразили на афише, поэтому зрители сразу приметили русскую красавицу.
Так как Сергей Дягилев набирал к себе лучших танцовщиц, к балерине потянулись заграничные агенты. В Париже на подписала контракт с представителем нью-йоркской Метрополитен-оперы, а затем был Бостон, Балтимор, Филадельфия, огромные туры по всему миру. Выступления в России стали редкостью, однако Павлова представляла страну на международной арене, за что ее очень ценили.
Зарубежные критики не раз говорили, что Павлова будто парит над сценой. Именно эту легкость постарались передать создатели клубничного десерта «Павлова», которым угощали в 1911 году в Нью-Йорке. Десерт напоминал знакомый нам фруктовый лёд с глазурью, украшенный свежими ягодами.
Меж тем в Новой Зеландии появился торт «Павлова», который выпек местный шеф-повар во время гастролей балерины по стране в 1926 году. Свой вариант десерта предложили и австрийцы, правда в 1935 году.
Историки кулинарии до сих пор ведут споры о том, кому по праву принадлежит создание десерта. Сейчас торт «Павлова» представляет собой пышное безе, которое украшают ягоды или кусочки тропических фруктов.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Комментарии
Люди , Сергей Дягилев , Анна Павлова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
20:01
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
Безумный мир
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение