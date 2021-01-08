Кто сделал первую пластическую операцию на Руси 

О неуходящей молодости императрицы Марии Федоровны ходили самые злостные слухи. Но "Рамблер" выяснил, что она стала первым человеком на Руси, кто прибегнул к услугам пластического хирурга.

После смерти своего мужа Мария Федоровна осталась одна в возрасте 47 лет. Женщине не хотелось превращаться во вдовствующую старуху, поэтому она решила предпринять хоть какие-то действия.

«В то время вдовствующая императрица вдруг удивительно помолодела. Весь Петербург занимала эта загадка. Говорили, что эта потрясающая женщина решилась на операцию, о которой узнала от принцессы Александры. Это чудовищная операция: сначала острой ложечкой снимают с лица эпидермис, лицо превращается в сплошную рану. Рану примачивают, подлечивают, и на лицо наносят прозрачный лак. А дальше еще мучительней: расширяя волосяной канал, вставляют длинные ресницы. Вся операция требует героизма», — писал историк Эдвард Радзинский.

Позже Валентин Пикуль описал, как императрица специально отправилась в Институт красоты в Вену, чтобы сделать первую пластическую операцию на лице.

"Там ей надрезали веки глаз, в которые врастили каучуковые ресницы — как шпильки! Лицо стареющей женщины облили каким-то фарфоровым воском, предупредив, что за успех не ручаются. Это верно: «фарфор» сразу дал массу мельчайших трещинок, отчего лицо императрицы стало похоже на антикварную тарелку. После этой рискованной операции Мария Федоровна сразу же произвела вторую".

Мария Фёдоровна проживет долгих 80 лет и почти все это время будет считаться красавицей, которой удалось победить старость.