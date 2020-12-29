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Блогер стал самым красивым мужчиной планеты 

Lenta.ru 2 часа назад
Блогер стал самым красивым мужчиной планеты
Фото: @pewdiepie
Популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. В ежегодном рейтинге Independent Critics, шведский автор оказался на первой строчке и обогнал множество знаменитостей.
Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS, выступающий под псевдонимом Ви.
Бронза досталась австралийскому актеру Крису Хэмсворту. На четвертую строчку авторы поставили еще одного участника BTS — Чона Джонгука. Замыкает пятерку лидеров британский актер Генри Кавилл. Кроме того, в рейтинг вошли многочисленные спортсмены, актеры, модели и музыканты из 40 стран мира.
Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых лиц всегда очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться с результатами. Однако авторы просят не судить их строго, ведь они выбирают 100 участников из примерно 125 тысяч претендентов.

«Это неблагодарная задача, так как ни один человек никогда не согласится со всеми вариантами»,

— говорится в описании к рейтингу. Несмотря на это заявление, в комментариях нашлось множество пользователей, которые негативно восприняли итоги рейтинга.
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Комментарии
Люди , Генри Кавилл
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