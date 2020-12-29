Самым красивым мужчиной планеты признан блогер 

Популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. В ежегодном рейтинге Independent Critics, шведский автор оказался на первой строчке и обогнал множество знаменитостей.

Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS, выступающий под псевдонимом Ви.

Бронза досталась австралийскому актеру Крису Хэмсворту. На четвертую строчку авторы поставили еще одного участника BTS — Чона Джонгука. Замыкает пятерку лидеров британский актер Генри Кавилл

Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых ли очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться с результатами.