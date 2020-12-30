Айн Рэнд: как русская еврейка изменила мир

Айн Рэнд — псевдоним Алисы Розенбаум (1905-1982), выдающейся писательницы российско-еврейского происхождения, философа, мыслителя и идеологического гуру современного капиталистического мира. Несмотря на впечатляющие тиражи и многочисленные переводы на русский, ее имя до сих пор недостаточно хорошо известно в России. Тем не менее в Америке, стране ее эмиграции, да и вообще за рубежом, Айн Рэнд уже давно стала культовой фигурой: ее читают и перечитывают, ее идеи обсуждаются и дискутируются, а книги публикуют и переиздают миллионными тиражами. Расскажем, в чем же секрет популярности Айн Рэнд.

Прижизненная популярность

Родилась будущая писательница в 1905 году в Санкт-Петербурге. Эмигрировать из ненавистного ей Советского Союза Алисе Розенбаум удалось лишь в начале 1926 года. Чтобы ее родственники, оставшиеся в СССР, не подвергались преследованиям, она сразу же поменяла свое имя на псевдоним — Айн Рэнд.

Знаменитость пришла к ней после публикации ее первых бестселлеров — «Источника» (1943) и «Атлант расправил плечи» (1957) — монументальных интеллектуальных романов, привлекших к себе, тем не менее, самые широкие читательские аудитории и сразу же изданных миллионными тиражами. Один из них вскоре станет сценарием для успешного голливудского фильма с такими выдающимися актерами того времени, как Гари Купер и Патриция Нил

В Америке начнется настоящая «рэндомания», а имя писательницы и ее героев станут нарицательными. У Айн Рэнд и ее идей появится широкий круг восторженных учеников и последователей, а на выступления и лекции писательницы надо будет записываться за несколько месяцев до их начала. Идеологическая система, названная ею «объективизмом», начнет завоевывать всю планету.

В 1950-х и 1960-х годах Айн Рэнд привлекла к себе молодых правых и стала ведущим лидером идей либертарианства и экономической политики Белого дома в 1970-х и 1980-х годах. Ее книгами зачитывался знаменитый «охотник за красными», консервативный деятель и идеолог, кандидат в президенты, сенатор Барри Голдуотер (1909-1998).

Учеником и соратником Айн Рэнд, немало поспособствовавшим продвижению ее идей, является Алан Гринспен , крупнейший американский экономист, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США на протяжении более восемнадцати лет (с 1987 по 2006), один из влиятельнейших людей современности.

После смерти

Как бы это удивительно не звучало, но после своей смерти писательница стала еще более популярной. По некоторым оценкам, в год продается не менее миллиона экземпляров книг Айн Рэнд на английском языке, не считая переводные издания. Ее антиутопия «Гимн» стала стандартным чтением в школах Америки. Джон Грэй назвал Айн Рэнд самым влиятельным атеистическим мыслителем ХХ века, полагая, что Джон Голт — главный герой ее программного романа «Атлант расправил плечи» — заменил собой Ницшеанского «сверхчеловека».

Согласно исследованию 1991 года, проведенному совместно Библиотекой Конгресса и клубом «Книга месяца», американцы признали, что ее «Атлант» является наиболее влиятельной книгой человечества (уступая только Библии). Бурная личная жизнь писательницы стала сюжетом для нашумевшего голливудского фильма «Страсть Айн Рэнд», а ее книги продолжают печататься многомиллионными тиражами, будучи переведены практически на все языки мира.

По некоторым статистическим данным, в США и других англоязычных странах ее публикации далеко опередили популярность трудов Карла Маркса , соперничая по известности и тиражам с хитами продаж типа романов Джона Толкина или Джорджа Мартина

Камбэк идей Айн Рэнд после кризиса 2008 года

Особенно активно об Айн Рэнд и ее идеях заговорили после начала кризиса 2008 года, который она провидчески предсказала в романе «Атлант расправил плечи».

Пожалуй, нет такого американского президента, который бы не читал и не цитировал Айн Рэнд. Впрочем, несмотря на восторженное отношение к ней со стороны Рональда Рэйгана, сама писательница о нем отзывались резко негативно. И если Барак Обама в интервью журналу «Роллинг Стоун» заявил, что книги Айн Рэнд хороши только для тинэйджеров, думающих, что «их неправильно понимают», то лидеры республиканцев относятся к ней с предсказуемым и нескрываемым восхищением.

Айн Рэнд и окружение Трампа

После избрания, нынешний президент США Дональд Трамп сразу окружает себя коллегами-объективистами, т.е. последователями философии и идеологии Айн Рэнд. Государственный секретарь Трампа, Рекс Тиллерсон , сообщил, что роман «Атлант расправил плечи» — его любимая книга. Майк Помпео, глава ЦРУ , назвал писательницу главным источником, все годы вдохновлявшим его в его личной жизни и профессиональной деятельности. Поклонником Айн Рэнд, к примеру, является также и Эндрю Паздер , в прошлом кандидат на пост министра труда в кабинете Трампа.

Многие другие советники и союзники американского президента также неоднократно заявляли о своем восхищении Айн Рэнд, ее философией и книгами. Республиканский лидер Палаты представителей Пол Райан , к примеру, признался, что дарит ее книги всем знакомым в качестве рождественских подарков и даже заставляет своих стажеров читать их. По его мнению, философия Айн Рэнд «крайне необходима сейчас», ибо мы вообще «живем в романе Айн Рэнд» и что «Айн Рэнд, более чем кто-либо другой, проделала фантастическую работу по разъяснению морали капитализма и морали индивидуализма».

Ну и наконец, сам мистер Трамп сказал, что является поклонником Рэнд и отождествляет себя с индивидуалистом Говардом Рорком, главным героем романа «Источник» — архитектором, возносящимся на самые вершины успеха несмотря на ярое противодействие всех и вся. Впрочем, неизвестно, можно ли этому верить: по словам Майкла Вулфа Трамп вообще не прочитал в своей жизни ни одной книги. Есть знаменитые поклонники ее творчества и с другой стороны — например, Хиллари Клинтон

У нас в стране

Отношение политических элит нашей страны к Айн Рэнд и ее идеям резко поляризовано. Среди ее поклонников — ведущие либералы и лидеры правых сил, в то время как центристы и левые, как правило, ее идеи резко отрицают. Впрочем, случаются и исключения из этого правила.

Активный интерес к писательнице проявляют также и отечественные миллиардеры и бизнесмены. Роман Айн Рэнд «Источник» называл своей любимой книгой футболист Федор Смолов , один из лучших бомбардиров сборной России и российской футбольной премьер-лиги. Известно, что Евгений Чичваркин , во многом сформировавшийся как личность под влиянием Айн Рэнд, дарил ее книги президенту Медведеву на день рождения и инаугурацию последнего, а Андрей Илларионов , некогда советник В. В. Путина, в свое время предлагал тому прочесть их.

Остается лишь ожидать и наблюдать, станет ли Айн Рэнд и ее идеи столь же популярны в стране ее рождения, как в Америке — стране ее эмиграции. Впрочем, как известно, «нет пророка в своем отечестве».