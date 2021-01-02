Самая толстая женщина России похудела на 150 кг 

Жительница Волгограда Наталья Руденко , признанная самой толстой женщиной России, похудела на 150 кг. Об этом сообщает V1.ru.

Отмечается, что два года назад женщина весила 280 кг. Тогда врач ее заверил, что ей необходимо похудеть до 70 кг.

"Я тогда посмотрела на нее и подумала: "О чем вы говорите? У меня столько одна рука весит", — призналась Руденко.

Похудеть на 150 кг женщине удалось благодаря нескольким операциям, после первой из них она потеряла 100 кг. В настоящее время волгоградка намерена похудеть еще на 50 кг, чтобы влезть в любимую юбку.

По данным издания, прошедшей осенью Руденко, которую всего два года назад назвали самой толстой женщиной России, заразилась коронавирусом. Она призналась, что во время болезни ей было сложнее худеть из-за малоподвижного образа жизни, но впоследствии все нормализовалась. Руденко призналась, что впереди ее ждет еще одна операция для достижения идеального результата.