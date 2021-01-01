Россияне признались, как поменяют свою жизнь в 2021 году

Сервис по поиску работы Superjob провел крупный опросы и узнал, что россияне планируют изменить в своей жизни в 2021 году.

По итогам опроса выяснилось, что что 29% жителей России планируют заняться образованием и больше читать, а 27% — наладить личную жизнь. Столько же опрошенных сказали, что начнут заниматься спортом. Остальные обещают тратить больше времени на общение с близкими людьми и выделят время на хобби.

Почти каждый пятый надеется сменить место жительства и выучить иностранный язык.

Среди обещаний числятся: пересмотр отношения к жизни и окружающим (19%), изменение системы питания (18%), ремонт (17%), отказ от вредных привычек (15%) и больше отдыхать (14%). Ничего не хотят менять всего 6% опрошенных.