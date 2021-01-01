Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Россияне рассказали, что планируют изменить в своей жизни в 2021 

Даня Виттиг 8 часов назад
Россияне признались, как поменяют свою жизнь в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Сервис по поиску работы Superjob провел крупный опросы и узнал, что россияне планируют изменить в своей жизни в 2021 году.
По итогам опроса выяснилось, что что 29% жителей России планируют заняться образованием и больше читать, а 27% — наладить личную жизнь. Столько же опрошенных сказали, что начнут заниматься спортом. Остальные обещают тратить больше времени на общение с близкими людьми и выделят время на хобби.
Почти каждый пятый надеется сменить место жительства и выучить иностранный язык.
Среди обещаний числятся: пересмотр отношения к жизни и окружающим (19%), изменение системы питания (18%), ремонт (17%), отказ от вредных привычек (15%) и больше отдыхать (14%). Ничего не хотят менять всего 6% опрошенных.
Ранее "Рамблер" сообщал, как россияне нелегально приезжают заграницу.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
20:01
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
Безумный мир
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение