Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Самая старая в мире женщина отпраздновала 118-летие
Фото: Lenta.ru
Японка Канэ Танака, которая является старейшей из ныне живущих людей, отпраздновала свой 118-й день рождения. Об этом сообщает телеканал NHK.
Из-за пандемии коронавируса женщина практически не встречается со своими родственниками, с памятной датой лично ее поздравили работники дома престарелых, где проживает долгожительница.
19 сентября 2020 года Канэ Танака стала самой старой жительницей Японии в истории. До этого японский рекорд долголетия принадлежал Наби Тадзиме, которая скончалась в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней. По словам внука Канэ, 60-летнего Эидзи Танаки, она здорова и наслаждается жизнью. Женщина отметила свой новый рекорд бутылкой кока-колы, которую считает любимым напитком.
Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Последние новости
В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права Трамп объявил о начале протестов в США Трамп объявил о начале протестов в США В России рухнула добыча нефти и газа В России рухнула добыча нефти и газа
Комментарии
Люди , Жанна Кальман
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
20:01
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
Безумный мир
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение