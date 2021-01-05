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Львовская блогерша поздравила россиян с Новым годом и разозлила украинцев 

Lenta.ru 1 час назад
Львовская блогерша поздравила россиян и разозлила украинцев
Фото: @sashachistova
Блогерша из Львова Александра Чистова поздравила россиян с Новым годом и разозлила таким образом некоторых украинцев. На ее слова обратил внимание бывший глава одесской ячейки Правого сектора (группировка запрещена в России) Сергей Стерненко в своем Twitter.
Стерненко опубликовал скриншот одной из Stories Чистовой, в которой она выложила поздравление «Россия, с Новым годом вас» на русском языке. После этого на девушку обрушился шквал критики и обвинений.

«Меня еще удивляет, как ее подруги, "настоящие галичанки", не вправят ей мозги», — написал один из пользователей.

«Я из Львова, поэтому не удивляюсь, у нас дети, внуки, правнуки энкаведистов живут до сих пор, они никуда не делись, их хватает во всех городах Украины. Мы толерантная, к сожалению, нация к врагам, поэтому постоянно боремся за выживание», — заявил другой.
Некоторые комментаторы сказали, что Чистова «понаехала» и пора ей «показать ее место», а также обвинили девушку в получении денег за публикацию.
5 декабря в Киевской области Украины уничтожили тираж елочных игрушек с логотипом «Армия России». Это произошло после того, как экскурсовод опубликовал видео с процессом изготовления изделий в Facebook. Исполняющий обязанности главы предприятия Павел Лукасов объяснил, что фабрика ведет проекты не только на территории Украины, но и в других странах, и Россия стала одним из рынков сбыта продукции.
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