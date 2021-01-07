Илон Маск стал самым богатым человеком планеты 

По данным телеканала CNBC, состояние предпринимателя Илона Маска выросло до $185 млрд из-за повышения курса акций Tesla на фондовых торгах.

За последний год состояние Маска увеличилось более чем на $100 млрд Изначально компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже энтузиазм бизнесмена превратил ее в проект по созданию энергонакопительных систем.