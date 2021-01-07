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Илон Маск стал самым богатым человеком планеты 

Даня Виттиг 18 минут назад
Илон Маск стал самым богатым человеком планеты
Фото: @elonmusk
Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире и обошел главу Amazon Джеффа Безоса.
По данным телеканала CNBC, состояние предпринимателя Илона Маска выросло до $185 млрд из-за повышения курса акций Tesla на фондовых торгах.
За последний год состояние Маска увеличилось более чем на $100 млрд Изначально компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже энтузиазм бизнесмена превратил ее в проект по созданию энергонакопительных систем.
Ранее "Рамблер" сообщал о вещах, на которые туристы зря тратят деньги.
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Люди , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon , SpaceX
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