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Факты о Колчаке, которые скрывали в советское время 

Даня Виттиг 9 часов назад
Факты о Колчаке, которые скрывали в советское время
Фото: wikipedia.org
Кто такой Александр Колчак? Русский военный и политический деятель, учёный и руководитель Белого движения, которого казнили в 1920 году. «Рамблер» выяснил факты, которые скрывали о Колчаке в советское время.

Покоритель Арктики

Колчак — не просто военный. Он несколько раз участвовал в исследовательских экспедициях, изучал географию Северного Ледовитого океана, был автором множества научных статей. В 1899 он вместе с полярником Эдуаардом Толлем отправился искать «Землю Санникова», которая продлилась 4 года. Толль погиб, а Колчак вновь принял участие в экспедиции на ледоколе «Вайгач», занимаясь обследованиями акватории Берингова пролива. Именем Колчака назван остров в Северном Ледовитом океане, а именем его жены Софьи — мыс.

Две любви

Когда Колчак женился, ему было уже 30 лет, его супругой стала Софья Омирова. Потомственная дворянка знала 7 языков и окончила Смольный институт для благородных девиц. Однако сердце военного принадлежало не ей одной, мужчина состоял в отношениях с художницей Анной Тимиревой.
Художница была женой его близкого друга, но чувства оказались сильнее чести. Долгие годы она исполняла роль гражданской жены Колчака, хотя в среде русского офицерства иметь роман с женой сослуживца считалось низостью. Анна везде сопровождала адмирала, но так и не стала его законной женой. Губительная связь привела к тому, что женщина много лет провела в тюрьмах после казни Колчака.

Жестокий диктатор

Колчак стал руководить Белым Движением, но его предводительство резко критиковалась. Вопреки наговорам большевиков, многие историки отстаивают тот факт, что он не применял репрессии и террор в отношении мирных жителей.
Многие преступления со стороны "белых" были совершены соратниками адмирала. Но, несмотря на то, что военный предпочитал решать все по справедливости и с помощью переговоров, ответственность за действия подчиненных все равно оставалась на нем.
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Комментарии 353
Люди , Александр Колчак , Анна Тимирева
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