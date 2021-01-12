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Маск на русском языке оценил Королева 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Маск на русском языке оценил Королева
Фото: Lenta.ru
Глава американской компании SpaceX Илон Маск в публикации в Twitter на русском языке оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику.

«Он был великолепен»,

— прокомментировал инженер и предприниматель твит «Роскосмоса», посвященный 114-летию со дня рождения советского ученого.

«Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор»,

— отмечается в сообщении госкорпорации.
В июле 2020 года Маск назвал советского конструктора ракетно-космических систем Королева «одним из лучших». Пользователь аккаунта Rogozin в Twitter, в настоящее время занимаемого гендиректором «Роскомоса» Дмитрием Рогозиным, в ответ на данное заявление уточнил, что Королев «был самым лучшим».
В марте 2019 года Маск написал в Twitter, что используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР. Таким образом глава SpaceX отреагировал на комментарий пользователя compdemon, в котором утверждалось, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют «украинское происхождение», а за 28 лет своего существования Россия «не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие».
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Комментарии
Люди , Дмитрий Рогозин , Сергей Королев , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX
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