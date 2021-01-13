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Чем занимается старший сын Ходорковского, живущий в США 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Чем занимается старший сын Ходорковского, живущий в США
Фото: Кадр из видео/BBC
Бизнесмен Михаил Ходорковский был женат дважды. В первый раз он обручился, когда был студентом. Сам он признался, что тот брак был неудачным, но после развода ему удалось сохранить хорошие отношения с женой. В этих отношениях у него родился сын Павел. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается старший сын Михаила Ходорковского.

Образование

Павел родился в 1985 году. Его родители развелись, когда мальчику было три года. Когда сын подрос, Ходорковский отправил его учится в престижную школу в Швейцарии, а потом он переехал в США и поступил в колледж в Бостоне.

Бизнес

В 2007 году после получения высшего образования Хороковский переехал в Нью-Йорк. Он начал работать менеджером проекта в New Media Internet. Она курирует техническую поддержку российских новостных сайтов. Это была первая работа Ходорковского.
В 2010 году Павел и его однокурсник Коннелл МакГилл-младший стали соучредителями Enertiv. Фирмы, производящей «умные счетчики и энергосберегающее программное обеспечение» для удаленного мониторинга энергопотребления. По состоянию на сентябрь 2010 года у фирмы не было конкурентов в США. Ходорковский является главным техническим директором, а МакГилл — главным исполнительным директором.
Павел рассказывал, что отец скептически отнесся к его бизнесу. Однако когда компании Ходорковского-младшего удалось собрать деньги, отец понял, что его сын двигается в правильном направлении.
Кадр из видео/Дождь

Личная жизнь

Сейчас Павел Ходорковский все еще живет в США, у него есть жена Олеся. Девушка русская, но жила в Нью-Йорке, где и познакомилась с сыном бизнесмена. Она занимается производством детской одежды. В 2009 году у них родилась дочь Диана.
Видео дня. Как живет самый богатый правитель в мире
Комментарии 4
Люди , Павел Ходорковский , Михаил Ходорковский
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