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Владелец доли в золотодобывающей компании ушел в армию 

Даня Виттиг 1 час назад
Совладельца золотодобывающей компании Nordgold и сына миллиардера Алексея Мордашова сначала отчислили из вуза. А теперь Никита приступил к службе в армии. Об этом сообщает Forbes.
Мордашов-младший поступил в ВШЭ летом 2019 года, должен был изучать международные отношения и получить сразу два диплома. Но к сдаче летней сессии Никита Мордашов подошел в числе худших студентов курса.

«Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал знакомый сына миллиардера.

В 2019 году сыновью Алексея, Кирилл и Никита стали совладельцами отцовского бизнеса. Бизнесмен передал сыновьям свою долю (25%) в туроператоре TUI, а в сентябре — 65% акций золотодобывающей компанией Nordgold.

«В моих компаниях работают около 140 000 человек, и я за них отвечаю. Я должен думать о том, как обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству», — объяснял сам Мордашов.

В том же интервью Мордашов пояснил, что кумовство вредит бизнесу, поэтому братьям необходимо «испытать реальную жизнь», поработав на других компаниях.
Ранее "Рамблер" сообщал, как жила золотая молодежь в СССР.
Комментарии 6
Люди , Видео , Алексей Мордашов , ВШЭ , Nord Gold
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