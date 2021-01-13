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Семен Буденный: главные провалы первого маршала СССР в Великую Отечественную 

Русская семерка 5 часов назад
Главные провалы Буденного в Великую Отечественную
Фото: Русская семерка
Семен Михайлович во время Великой Отечественной войны не выиграл ни одного сражения. Тем не менее И. В. Сталин ни разу не наказал Буденного за его роковые ошибки, допущенные при руководстве войсками.

Главком на Украине

В июле 1941 года С. М. Буденный был назначен Сталиным главкомом войск РККА на Юго-Западном направлении, где располагались Южный и Юго-Западный фронты. В новой должности он прибыл в Полтаву. Гитлеровцы подходили к Киеву, и задачей Буденного было не допустить захвата немцами украинской столицы. Хрущев, член Военсовета, оставил о Буденном довольно нелицеприятные воспоминания: якобы Семен Михайлович, если что было не по его воле, мог и руки распустить.

Удержать Киев Буденный не сумел — Юго-Западный фронт был фактически уничтожен.

Танковым частям немецкого генерала Гейнца Гудериана Красная Армия на тот момент ничего не могла противопоставить. В должности главкома Семен Михайлович пробыл всего два месяца.

Командующий Резервным фронтом

Следующая должность Буденного в ходе Великой Отечественной — это командующий Резервным фронтом, войска которого состояли главным образом из необстрелянных, часто даже не вооруженных бойцов.
В октябре 1941 года Буденный на своем направлении из рук вон плохо организовал оборону Москвы, совершенно недооценив наступательные возможности противника, вследствие чего в первые же дни гитлеровцы прорвали левый фланг Резервного фронта.

В результате Сталин заменил Буденного Г. Жуковым. Сам Георгий Константинович потом вспоминал, что отыскал Семена Михайловича в Малоярославце, где тот сидел уже сутки, не имея представления о том, что происходит на фронте.

После отставки Буденный месяц оставался не у дел, а потом Сталин поручил ему подготовку парада на Красной площади 7 ноября. Впоследствии Семен Михайлович им и командовал.

Провал Керченской операции

Да весны 1942 года С. М. Буденный как представитель Ставки Верховного главнокомандующего инспектировал войска под Сталинградом, в Крыму. В апреле 1942 года его назначили главнокомандующим Северо-Кавказского направления, а через несколько недель под руководство Буденного передали Северо-Кавказский фронт.
В результате провала Керченской операции свыше 150 тысяч красноармейцев попали в плен. Буденный предупреждал Сталина, что войска РККА на этом направлении не в состоянии сдержать натиск гитлеровцев.
Берия, посланный на Серверный Кавказ поправлять положение, рапортовал Сталину, что Буденный не справляется со своими обязанностями. В итоге Семен Михайлович был заменен на генерала И. В. Тюленева.

Главный кавалерист РККА

Последняя должность Буденного в Великой Отечественной войне — командующий кавалерией Красной Армии. На этом посту Семен Михайлович провел ряд преобразований в кавалерийских подразделениях РККА, в частности, создал конно-механизированные группы, в составе которых вместе с кавалеристами были танковые и механизированные части.

Скептики утверждали, что наличие конников в данном случае только снижало подвижность подобных подразделений.

По мнению многих биографов, роль С. М. Буденного в Великой Отечественной войне трудно назвать значительной, а уж полководческие заслуги у него отсутствовали вовсе — Семен Михайлович не одержал ни одной победы.
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