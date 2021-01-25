Неудачный брак и гибель детей: жизнь Марии‑Антуанетты 

Судьба Марии-Антуанетты, при рождении Марии Антонии Йозефы Иоганны Габсбург-Лотарингской, стала самой известной по сей день трагедией. В целом жизнь австрийской эрцгерцогини складывалась не очень удачно, особенно после замужества. В браке с Людовиком XVI были проблемы, сын отвернулся от нее, как и большая часть верноподданных.

А 17 октября 1793 на Площади Согласия в Париже Марию-Антуанетту казнили за контрреволюционные заговоры. После этого вокруг ее личности то и дело возникали легенды и домыслы. Настало время разобраться, какой на самом деле была французская королева и главная вдохновительница революции.

Мария-Антуанетта была 15 ребенком в семье

Королеве до последнего не прощали австрийских корней — на казни это даже выдвигалось в качестве доказательства ее измены. На самом деле Мария-Антуанетта — тогда еще как раз Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская — родилась в семье австрийского императора Франца Первого. Для ее родителей она стала 15-ым и самым младшим ребенком.

Ранний брак

В детстве будущая французская королева встречалась с молодым вундеркиндом Вольфгангом Амадеем Моцартом . А уже в 14 вышла замуж за будущего Людовика XVI. Этот брак означал примирение двух враждующих сторон — Австрии и Франции. В мае 1770 года юную невесту вывезли на французский остров посреди Рейна и познакомили с 15-летним Людовиком. Церемония состоялась прямо на следующий день после встречи.

Брачная ночь через 7 лет

Людовик страдал от импотенции из-за болезни. Все первые семь лет брака супруги отказывались от сексуальной связи. После молодому королю сделали операцию, и пара наконец-то могла заняться вопросом появления наследников.

Королева была экстравагантной женщиной

Мария-Антуанетта, согласно сохранившимся свидетельствам, была главной законодательницей моды. Фантазии королевы помогал воплощать ее личный парикмахер Леонар Отье — вместе они создавали удивительные прически, которые удивили бы даже современного человека. Шиньоны Марии-Антуанетты могли быть более полуметра в высоту — такие пирамиды из волос украшали перья, бусины и ленты. Верхом парикмахерского искусства и доказательством странного вкуса королевы считается укладка в форме военного фрегата.

Она построила в Версале собственную деревню

Пока вся страна переживала не лучшие времена, королева решила скрыться от реальности в своем сказочном мире. Она приказала соорудить на территории дворца деревушку с прекрасными видами, озерами, аккуратными фермерскими коттеджами и пышными цветущими лугами. В этих декорациях Мария-Антуанетта и ее придворные наряжались крестьянками и веселились.

Нет хлеба? Пусть едят пирожные!

Вопреки легкомысленному образу королевы, она никогда не произносила фразу «Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные». Напротив, Мария-Антуанетта отличалась склонностью к благотворительности и по больше части реально интересовалась нуждами народа. Высказывание принадлежит философу Руссо — когда эти слова записали, сама французская правительница была еще ребенком.

Мария-Антуанетта была кумиром молодёжи

За первые пару месяцев Мария-Антуанетта сумела расположить к себе почти всю молодежь в столице. По нынешним меркам такой ажиотаж могла вызывать разве что культовая поп-звезда. При первом появлении австрийской красавицы в городе собралась толпа из 50 тысяч человек: парижане так хотели посмотреть на избранницу короля, что чуть не убили друг друга.

Ее похоронили в безымянной могиле

После казни тело Марии-Антуанетты оставили на общем кладбище возле Церкви Мадлен. Только в 1815 году король Людовик XVIII вернул Бурбонов к абсолютной власти и приказал вернуть королеву и ее мужа на королевское захоронение внутри собора Сен-Дени.

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