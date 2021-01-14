«Генерал мороз»: как его можно победить 

Полярник Фритьоф Нансен уверял, что к холоду человек не может привыкнуть, но это не так. С холодом не только можно смириться, мы можем и «приручить» его.

Убийца Мороз

Холод во все времена доставлял человеку немало хлопот. От него бежали. Когда же он нагонял, то наступали темные времена, сравнимые по смертности с крупнейшими пандемиями. В одной только Франции после начала Малого Ледникового периода за полтора года умерло полтора миллиона человек. Больше всех пострадали северные страны, от голода почти поголовно вымерли поселения датчан в Гренландии, голод выкосил половину Ирландии.

По оценкам специалистов, за период с 1315 по 1317 годы из-за Великого голода в Европе вымерла почти четверть населения. За период с 1371-го по 1791 годы во Франции было 111 голодных лет. Холод привел к неурожаям в 1601 году в России. Смертность составила полмиллиона человек.

Холод же уничтожил 300 кораблей персидского полководца Мардиния. Корабли попали в бурю. Практически все воины погибли от переохлаждения. Напомним, что это было в теплом Эгейском море.

24 апреля 1912 года от переохлаждения в течении часа умерли почти полторы тысячи человек — пассажиры «Титаника». Холод стал причиной гибели советских подводников с субмарины «Комсомолец», потерпевшей аварию в Норвежском море 7 апреля 1989 года.

Холод уносит жизни и сегодня. За год в России от переохлаждения умирают от 50 до 80 тысяч человек.

«Генерал мороз»

Для России холод не всегда был врагом. Нередко он становился и другом. И хотя Денис Давыдов отрицал в своей статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году» решающую роль русской зимы в победе над французами, исключать этого фактора никак нельзя.

С первой зимы Великой Отечественной войны немцы стали называть русский холод не иначе как «генерал Мороз». Абсолютно неподготовленные к русской зиме немецкие войска оказались практически парализованными в десятке километров от Москвы. Генерал Гудериан в своих воспоминаниях писал, что у танков закончилось горючее, а пехотинцы не могли заставить себя выйти на улицу.

Скажем мягко: он приукрашивал. По графику температур 1941 года температура тогда не опускалась ниже 18 градусов ниже нуля. Холода начались уже во время контрнаступления Красной армии.

В России отношение к морозу формировалось веками. Если посмотреть русские пословицы, то можно увидеть доброе, уважительное и практичное отношение к холоду, но никак не негативное.

Что испытывает организм

Первая реакция организма на холод — перераспределение потоков крови. У человека начинают активно работать пассивные до этого сосуды и капиллярыМозг обрабатывает информацию со всех рецепторов и распределяет кровь в самые важные места организма. За короткое время происходит мобилизация всех систем. Для неподготовленного организма испытание холодом — стресс, но если все делать правильно, то после, например, долгого пребывания в холодной воде наступает эйфория, ощущение радости и преодоления. Поверхность тела и легкие выводят после такой закалки столько тепла, что человек чувствует вместо холода жар.

Конечно, нужно сказать о том, что практиковать закаливание нужно под присмотром врача и обходить стороной шарлатанов и нео-секты.

Шерпы

В каждой культуре отношение к холоду свое. Самое интересное оно у тибетцев и обитателей гималайского высокогорья. Например, у шерпов. К холоду и перегрузкам у этого народа отношение простое: "Есть гора — надо идти, есть груз — надо нести". Они лишены лишней рефлексии по этому поводу. Между тем, учеными проводились исследования, которые дали неожиданные результаты: у шерпов иначе работает система кровоснабжения — их кровь бежит в два раза быстрее, чем у европейцев, сохраняя при этом оптимальный сердечный ритм и давление.

Концентрация продуктов распада азота в крови шерпов в 10 раз выше, чем у тех, кто приезжает покорять Эверест издалека. Оксид азота и его метаболиты расширяют кровеносные сосуды — отсюда и фантастическая выносливость шерпов, а также способность переносить критические холода.

Туммо

Европейцы впервые узнали про Туммо-йогов благодаря книге исследовательницы Тибета и члена масонской ложи Александры Давид-Неэль "Маги и мистики Тибета", опубликованной в 1929 году. В ней автор восторженно рассказывает про туммо-йогинов, которые якобы проходят обряд посвящения следующим образом: садятся обнаженные у реки в позу лотоса, затем на них на протяжении долгой ночи накидывают мокрые мерзлые простыни, которые йогины сушат собственным теплом. Пройдет испытание тот, кто высушит большее количество простынь.

Эта история, рассказанная восторженной женщиной, привлекла внимание физиологов. Надо сказать, что сама Александра Давид-Ноэль не была далекой от науки женщиной, она прослушала полный курс лекций корифея физиологии Клода Бернара, поэтому её рассказы нельзя считать чистой сказкой. Кроме того, Туммо-йога действительно существует, её создателем считается тибетский учитель Миларепа.

В 80-е годы системой «туммо» заинтересовались ученые из Гарвада. В частности профессор Герберт Бенсон. Он несколько лет проводил различные эксперименты с теми из тибетцев, кто уверял, что владеет искусством терморегуляции. Опыты показали повышение температуры на 8 градусов.

Продолжил он их уже в 2001 году, когда получил грант на исследования от фонда Гинесса. Результаты, правда, оказались плачевными. Было ощущение, что Бенсона просто надурили: тибетцев неплохо кормили и всячески опекали, они поездили по миру, повидали свет. Но Бенсон проводил эксперименты только при достаточно высоких температурах. Все его попытки заставить тибетцев реально мерзнуть заканчивались неудачей. Йогины настаивали на 100 днях подготовки. Пока шли эти 100 дней, один йогин подхватил какую-то глазную инфекцию и вышел из контрольной группы, но и оставшиеся тибетцы не проявили научного рвения, отказавшись от слишком низких температур. Зато пожили в поместье Гиннесов в Нормандии.

Ближе всех к разгадке туммо на сегодняшний день подошел российский физиолог Ринад Минвалеев, профессор Санкт-Петербургского университета, физиолог. Он уже много лет изучает холодоустойчивость и разработал свою систему терморегуляции организма в экстремальных условиях.

Наш метод

Кстати, о системе туммо советские граждане узнали из романа Ефремова «Лезвие бритвы», вышедшем в 1963 году. Но и до знакомства с таинственными мистиками Тибета в СССР занимались созданием своей системы «закаливания». Её разрабатывал, например, советский ученый австрийского происхождения Карл Тринчер. Он пять лет провел в Гулаге, и о холодах знал не понаслышке. По словам Ринада Минвалеева, Тричер как-то заметил, что у лабораторных животных при недостатке кислорода повышается температура в легких. Отсюда он сделал гениальный вывод: «Легкие — единственный орган, где жиры, реагируя с кислородом, сгорают напрямую. Без всяких ферментов».

Сегодня уже и физиологи не отрицают того, что легкие являются той «печкой», способной согреть организм в холод. Вернее не согреть, а сохранить тепло, противостоять патогенной доминанте холода. Во время пребывания на холоде кроме физических упражнений, которые разгоняют кровь и вызывают гипоксию, также нужно уметь правильно дышать и главное — не позволять организму поддаваться «панике». Мышечная дрожь и мурашки не могут дать КПД. Помогут легкие.

При подъеме на Эльбрус у группы Мингалеева, практикующих практику холодоустойивости, наблюдалось снижение атерогенных жиров и холестерина. То есть сосуды очищались. Оказалось, что при помощи холода и правильного дыхания можно не только согреться, но и вылечиться от атеросклероза. И гормона стресса — кортизола — в крови тоже становилось меньше.