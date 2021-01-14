300 женщин и психбольница: неизвестные факты о Есенине 

Без глянца: необычные факты о Сергее Есенине
Новым героем нашей еженедельной рубрики «Без глянца» сталСергей Есенин. Рассказываем необычные факты о главном московском хулигане!
3000 женщин
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Говорят, как-то Есенин похвастался другу, что у него было3000 женщин, на что тот ответил, что это не может быть правдой. Тогда поэт сказал: «Ну 300, ну 30». Конечно, точное количество женщин Есенина мы уже не узнаем, но то, что их в жизни поэта было очень много, — неоспоримый факт.
Роман с Айседорой Дункан
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Одним из самых ярких романов поэта считается союз самериканской танцовщицей Айседорой Дункан. Несмотря на большую разницу в возрасте — 18 лет — и языковой барьер (Айседора не говорила по-русски, Есенин не знал английского), в первый же день знакомства они вели себя так, будто знали друг друга очень давно. Вскоре Есенин переехал в особняк Дункан, а в 1922-м они поженились и сразу же уехали в Европу и Америку. Правда, уже через год их роман закончился: Айседора уехала в Штаты, а Есенин остался в Москве. После поэт писал бывшей возлюбленной: «Я люблю другую. Женат. Счастлив. Есенин».
Отношения с внучкой Льва Толстого
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Последней, четвертой женой поэта стала внучка Льва ТолстогоСофья, они поженились летом 1925 года, за полгода до смерти Есенина. Правда, и этот брак оказался несчастливым. Практически через месяц после свадьбы поэт писал друзьям, что он живет с нелюбимой женщиной и новая семейная жизнь идет прахом.
Вражда с Владимиром Маяковским
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Многие до сих пор считают, что Есенин и Маяковский былизаклятыми врагами и терпеть не могли друг друга. На самом деле это не совсем так. Несмотря на все творческие разногласия, оба поэта признавали талант друг друга. Есенин как-то сказал: «А Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся». В свою очередь Маяковский в одном из разговоров про имажинистов отметил: «Из всех них останется лишь Есенин».
Лечение в психиатрической больнице
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После возвращения из Европы у Есенина участились нервныеприступы и началась депрессия. Из-за этого было принято решение отправить его в санаторий на Большой Полянке. Через несколько месяцев он вернулся к привычной жизни. Но уже в начале 1924 года из-за постоянных скандалов и дебошей, которые устраивал поэт, его снова отправили в лечебницу. Весной 1924 года Сергей Есенин прошел медицинское обследование в психоневрологической клинике Ганнушкина, после которого ему был поставлен диагноз «алкоголизм».
Последняя муза поэта
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Одной из главных муз поэта считается актриса АвгустаМиклашевская, с которой они познакомились в 1923 году. Именно ей он посвятил цикл стихотворений «Любовь хулигана», в который вошел и знаменитый «Заметался пожар голубой». Однако Августа не отвечала Есенину взаимностью, говорят, она ни разу не позволила поэту поцеловать себя даже в щеку.
Галина Бениславская
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Еще одна женщина, которая сыграла важную роль в жизни поэта. «Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя и, уж если говорить правду, не получая», — говорил о Бениславской друг поэта Мариенгоф. Долгое время она была его секретарем и личным помощником, а после возвращения Есенина из Европы предложила ему жить у себя дома. Несмотря на то что они были близки, отношений у них не было. Как-то Есенин сказал ей: «Милая Галя! Вы мне близки как друг. Но я Вас нисколько не люблю как женщину». Но она все равно продолжала его любить до самого конца. А ровно через год после смерти поэта Бениславская покончила жизнь самоубийством на его могиле.
Стихи кровью
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Свой последний стих поэт написал кровью. Говорят, что, когдаЕсенин заселился в номер в гостинице «Англетер», он возмутился: «В этой паршивой гостинице нет даже чернил!» Поэтому Есенину пришлось использовать свою кровь. Многие современники считали, что поэт предчувствовал смерть и этот стих был своего рода прощанием.
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, –
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Причина смерти
Peopletalk
По сей день причина смерти поэта остается тайной. Поофициальной версии, Есенин сам повесился в своем номере в гостинице «Англетер», другие же считают, что его убили чекисты. Уже в наше время родственники поэта обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о возобновлении уголовногодела о предполагаемом убийстве. Но ответ был лаконичным: «Подтверждена причина смерти поэта в результате сдавления органов шеи петлей при повешении».