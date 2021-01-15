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111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия 

Lenta.ru и ещё 2 14 часов назад
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия
Фото: Страница Dexter Kruger в Facebook
Старейший из ныне живущих австралийцев раскрыл секрет долголетия. Его слова приводит LADBible.
Декстер Крюгер (Dexter Kruger), проживающий в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд, отметил 111-й день рождения 13 января. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, долгожитель не смог позвать много гостей, однако это не сильно его расстроило.
Секрет долголетия, по словам Крюгера, очень прост: «Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет». Австралиец часто поет или что-то насвистывает, а также каждый день ест дюжину креветок. «Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу», — рассказал долгожитель.
Австралиец утверждает, что за его долгую жизнь хорошего было куда больше, чем плохого, хотя он застал обе мировые войны, Великую депрессию и многочисленные засухи. Он уверен, что человечество справится с пандемией COVID-19.

«В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьезных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же», — заявил Крюгер.

Долгожитель считает, что возраст — не повод отказываться от поставленных перед собой целей. Он всю жизнь проработал фермером, а в 86 лет, после смерти жены, начал писать книги. За это время из-под пера Крюгера вышло больше 300 рассказов. Австралиец выпустил 12 книг, последняя из них вышла на его 109-й день рождения. Также он сочиняет стихи.
Ранее 108-летняя жительница американского города Нью-Броктон, штат Алабама, поделилась секретом долголетия. Она посоветовала верить в Бога, много работать, быть добрее и не лезть в чужие дела.
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