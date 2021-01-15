Жизнь на улице: печальная судьба правнучки Брежнева

К потомкам первых лиц СССР приковано повышенное внимание, так как людям интересно, что стало с наследниками знаменитых фамилий. Одна из самых печальных историй произошла с правнучкой Леонида Брежнева . Ее назвали Галина , в честь бабушки, и отчасти она повторила ее судьбу.

Жизнь на улице и алкоголизм

Галина Брежнева окончила филологический факультет МГУ , но после учебы не получалось надолго сохранить работу из-за фамилии и своих родственников. Ее мать Виктория стала жертвой мошенников и потеряла четыре квартиры. В итоге они обе остались без жилья.

Галина решила остаться на улице, а ее мать жила у знакомых. Сама Галина рассказывает, что полгода прожила в домике на детской площадке. За это время, проведенное на улице, она пристрастилась к алкоголю.

Мать Галины забрала ее с улицы и определила в психбольницу из-за алкоголизма своей дочери. Несмотря на просьбы, правнучку генсека оттуда не забрали, и она провела там три года.

Квартира от журналистов и встреча с матерью

Когда женщину выписали из психбольницы, ей было некуда идти. В итоге ее судьбой заинтересовались СМИ, меценаты собрали деньги на однокомнатную квартиру в Звенигороде и помогли оформить пенсию по инвалидности.

Галина долгое время хотела встретиться с матерью. В итоге женщины помирились в эфире программы «Новые русские сенсации».

Работа и личная жизнь

Сейчас Галина Филиппова живет в своей квартире в Подмосковье и изредка дает интервью журналистам. В одном из последних она рассказала, что работает домработницей и социальным работником, а также зарабатывает благодаря вниманию СМИ.

Сама Галина говорит, что семью создавать не планирует, не успела. Она уже была замужем, но развелась. Своей семьей она называет друзей и дальних родственников.