Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Жизнь на улице и психушка: печальная судьба правнучки Брежнева 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Жизнь на улице: печальная судьба правнучки Брежнева
Фото: Кадр из видео
К потомкам первых лиц СССР приковано повышенное внимание, так как людям интересно, что стало с наследниками знаменитых фамилий. Одна из самых печальных историй произошла с правнучкой Леонида Брежнева. Ее назвали Галина, в честь бабушки, и отчасти она повторила ее судьбу.

Жизнь на улице и алкоголизм

Галина Брежнева окончила филологический факультет МГУ, но после учебы не получалось надолго сохранить работу из-за фамилии и своих родственников. Ее мать Виктория стала жертвой мошенников и потеряла четыре квартиры. В итоге они обе остались без жилья.
Галина решила остаться на улице, а ее мать жила у знакомых. Сама Галина рассказывает, что полгода прожила в домике на детской площадке. За это время, проведенное на улице, она пристрастилась к алкоголю.
Мать Галины забрала ее с улицы и определила в психбольницу из-за алкоголизма своей дочери. Несмотря на просьбы, правнучку генсека оттуда не забрали, и она провела там три года.

Квартира от журналистов и встреча с матерью

Когда женщину выписали из психбольницы, ей было некуда идти. В итоге ее судьбой заинтересовались СМИ, меценаты собрали деньги на однокомнатную квартиру в Звенигороде и помогли оформить пенсию по инвалидности.
Галина долгое время хотела встретиться с матерью. В итоге женщины помирились в эфире программы «Новые русские сенсации».

Работа и личная жизнь

Сейчас Галина Филиппова живет в своей квартире в Подмосковье и изредка дает интервью журналистам. В одном из последних она рассказала, что работает домработницей и социальным работником, а также зарабатывает благодаря вниманию СМИ.
Сама Галина говорит, что семью создавать не планирует, не успела. Она уже была замужем, но развелась. Своей семьей она называет друзей и дальних родственников.
Видео дня. Реальные города-призраки со всего мира
Комментарии 5
Люди , Галина Брежнева , Леонид Брежнев , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
05:49
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
Истории
Зачем раньше захватывали замки
06:22
Зачем раньше захватывали замки
Истории
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
10:15
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
Люди
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
07:26
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение