Жизнь на улице: печальная судьба правнучки Брежнева

К потомкам первых лиц СССР приковано повышенное внимание, так как людям интересно, что стало с наследниками знаменитых фамилий. Одна из самых печальных историй произошла с правнучкой Леонида Брежнева. Ее назвали Галина, в честь бабушки, и отчасти она повторила ее судьбу.
Жизнь на улице и алкоголизм
Галина Брежнева окончила филологический факультет МГУ, но после учебы не получалось надолго сохранить работу из-за фамилии и своих родственников. Ее мать Виктория стала жертвой мошенников и потеряла четыре квартиры. В итоге они обе остались без жилья.
Галина решила остаться на улице, а ее мать жила у знакомых. Сама Галина рассказывает, что полгода прожила в домике на детской площадке. За это время, проведенное на улице, она пристрастилась к алкоголю.
Мать Галины забрала ее с улицы и определила в психбольницу из-за алкоголизма своей дочери. Несмотря на просьбы, правнучку генсека оттуда не забрали, и она провела там три года.
Квартира от журналистов и встреча с матерью
Когда женщину выписали из психбольницы, ей было некуда идти. В итоге ее судьбой заинтересовались СМИ, меценаты собрали деньги на однокомнатную квартиру в Звенигороде и помогли оформить пенсию по инвалидности.
Галина долгое время хотела встретиться с матерью. В итоге женщины помирились в эфире программы «Новые русские сенсации».
Работа и личная жизнь
Сейчас Галина Филиппова живет в своей квартире в Подмосковье и изредка дает интервью журналистам. В одном из последних она рассказала, что работает домработницей и социальным работником, а также зарабатывает благодаря вниманию СМИ.
Сама Галина говорит, что семью создавать не планирует, не успела. Она уже была замужем, но развелась. Своей семьей она называет друзей и дальних родственников.