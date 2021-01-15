111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия 

Старейший из ныне живущих австралийцев раскрыл секрет долголетия. Его слова передает LADBible.
Декстер Крюгер, живет в доме престарелых в городе Рома. Недавно мужчина отметил 111-й день рождения.
Пенсионер раскрыл свой секрет долголетия, чем удивил многих.
«Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет».
Австралиец старается мыслить позитивно, поет песни или что-то насвистывает, а также каждый день ест креветки.
«Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу», — рассказал мужчина.
Несмотря на то, что австралиец застал обе мировые войны, Великую депрессию, многочисленные засухи и пандемию COVID-19, он убежден, что жизнь хороша.
Долгожитель считает, что возраст — не повод отказываться от поставленных перед собой целей. Он всю жизнь проработал фермером, а в 86 лет начал писать книги.
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