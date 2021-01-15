Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶

111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия 

Даня Виттиг 8 часов назад
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия
Фото: Страница Dexter Kruger в Facebook
Старейший из ныне живущих австралийцев раскрыл секрет долголетия. Его слова передает LADBible.
Декстер Крюгер, живет в доме престарелых в городе Рома. Недавно мужчина отметил 111-й день рождения.
Пенсионер раскрыл свой секрет долголетия, чем удивил многих.

«Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет».

Австралиец старается мыслить позитивно, поет песни или что-то насвистывает, а также каждый день ест креветки.

«Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу», — рассказал мужчина.

Несмотря на то, что австралиец застал обе мировые войны, Великую депрессию, многочисленные засухи и пандемию COVID-19, он убежден, что жизнь хороша.
Долгожитель считает, что возраст — не повод отказываться от поставленных перед собой целей. Он всю жизнь проработал фермером, а в 86 лет начал писать книги.
Ранее "Рамблер" сообщал, в каком возрасте начинает снижаться мозговая активность.
Видео дня. Реальные города-призраки со всего мира
Комментарии 1
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
05:49
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
Истории
Зачем раньше захватывали замки
06:22
Зачем раньше захватывали замки
Истории
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
10:15
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
Люди
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
07:26
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение