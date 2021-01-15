За что пионера космонавтики посадили в ГУЛАГ 

Юрий Кондратюк, если так можно выразиться, первым проложил дорогу к Луне. По мнению специалистов, именно его расчеты траектории полета позже взяли за основу американцы. Однако арест Кондратюка в 1930 году был связан вовсе не с космосом, а со строительством зернохранилища.

Кондратюк — на самом деле не Кондратюк

Юрий Васильевич Кондратюк родился в 1897 году на Украине, в Полтаве. Интересно, что ни имя, ни отчество, ни фамилия ученого ненастоящие. На самом деле его звали Александром Игнатьевичем Шаргеем. Еще с детства Александр проявлял интерес к техническим дисциплинам. Поэтому неудивительно, что, окончив с отличием гимназию, он тут же стал студентом политехнического института. Однако из вуза он так и не выпустился: его призвали на военную службу.

Во время гражданской войны Шаргея мобилизовали в белую армию. Но Александр на стороне белых воевать не хотел, и в то же время, как бывший офицер царской армии, не желал попадаться на глаза и красным. Поэтому молодой человек решил попросту дезертировать. Он долго скитался по родным и знакомым, пока кто-то не раздобыл для него паспорт некоего Юрия Васильевича Кондратюка. Наверное, тогда Александр вряд ли думал о том, что проживет под этим именем всю оставшуюся жизнь.

Мастодонт

Таким образом с незаконченным образованием Александр Шаргей, он же Юрий Кондратюк, стал изобретателем-самоучкой. Кондратюк давно грезил космическими полетами и даже мечтал построить ракету, поэтому неудивительно, что тему космоса он исследовал довольно дотошно. Однажды он даже написал книгу «Завоевание межпланетных пространств», которую высоко оценил известный советский ученый Ветчинкин.

Но страх все равно преследовал Шаргея. Опасаясь разоблачения (ведь он продолжал пользоваться чужим паспортом), в конце 20-х годов Кондратюк уехал как можно дальше от родных мест, а именно в Новосибирск, где и устроился на ставшее для него роковым предприятие «Хлебопродукт». Там его подключили к строительству нового хранилища для зерна.

В то время со стройматериалами были проблемы: не хватало даже гвоздей. Но Кондратюк нашел выход: он сконструировал элеватор из бревен без единого гвоздя. Это сооружение оказалось не только поистине уникальным, но и огромным: хранилище вмещало в себя 13 тысяч тонн продукта. За оригинальную конфигурацию местные прозвали элеватор «Мастодонтом» (вымершее млекопитающее с хоботом).

Приговор без вины

В 1930 году Кондратюк поплатился за свой талант. Его арестовали за вредительство. Дело в том, что властям вдруг пришло в голову, что здание без гвоздей простоять долго не сможет, и рано или поздно «Мастодонт» просто рухнет. Не дожидаясь этого, ученого осудили на 3 года ГУЛАГА. Но изобретатель не досидел до конца срока. Будучи в заключении он разработал новый проект ветроэлектростанции. Благодаря этому факту, а также просьбам видных советских ученых, Кондратюк оказался на свободе раньше положенного.

После этого об изобретателе-самородке узнали многие светила того времени. Но Кондратюк, видимо, с момента завладения чужими документами привыкший всего опасаться, отклонял предложения ученых о сотрудничестве.

Когда началась Великая Отечественная война, Кондратюк ушел на фронт и честно воевал до самой смерти. К сожалению, он не дожил ни до победы, ни до своего признания, ни до первого полета на Луну. Он погиб в 1942 году в Орловской области.

А что касается «Мастодонта», то по этому делу ученый-самоучка позже был реабилитирован.