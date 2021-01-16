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Печальная судьба автора хита «я буду долго гнать велосипед» 

Даня Виттиг 14 часов назад
Печальная судьба автора хита «я буду долго гнать велосипед»
Фото: Commons.wikimedia.org
Песню "Я буду долго гнать велосипед" знает каждый, а в 1987 году она получила приз как "Песня года". К сожалению, автор гениальных стихов ушел из жизни, так и не узнав об этом. "Рамблер" выяснил, как сложилась судьба Николая Рубцова.
Поэт родился в 1936 году в селе Емецке Архангельской области, в семье было шестеро детей, но росли они без родителей. Отца призвали на фронт, а мать рано скончалась.
Николай Рубцов попал в детдом, учиться мешала плохая дисциплина, поэтому парень оказался в армии. Он приступил к службе Северном флоте и в это же время увлекся стихами Есенина. Потом начал писать сам, а затем и печататься.
Рубцов работал кочегаром, а после работы выступал с чтением стихов и даже поступил в Литературный институт. Закончил с трудом, потому что любил погулять. Однако стихи Рубцова напечатали в журнале "Октябрь", что означало всеобщее признание.
Поэту выдали однокомнатную квартиру в Вологде, но счастливая жизнь не продлилась долго. Николай Рубцова погубили алкоголь и женщина.
Поэт всегда любил выпить, как и его девушка, поэтесса Людмила Дербина. В ходе очередной гулянки между ними произошла ссора, Рубцов погиб.
А всего через 15 лет советский певец Александр Барыкин перепел его стихотворение.
Видео дня. Реальные города-призраки со всего мира
Комментарии 2
Люди , Николай Рубцов , Александр Барыкин
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