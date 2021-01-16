Печальная судьба автора хита «я буду долго гнать велосипед» 

Песню "Я буду долго гнать велосипед" знает каждый, а в 1987 году она получила приз как "Песня года". К сожалению, автор гениальных стихов ушел из жизни, так и не узнав об этом. "Рамблер" выяснил, как сложилась судьба Николая Рубцова

Поэт родился в 1936 году в селе Емецке Архангельской области, в семье было шестеро детей, но росли они без родителей. Отца призвали на фронт, а мать рано скончалась.

Николай Рубцов попал в детдом, учиться мешала плохая дисциплина, поэтому парень оказался в армии. Он приступил к службе Северном флоте и в это же время увлекся стихами Есенина. Потом начал писать сам, а затем и печататься.

Рубцов работал кочегаром, а после работы выступал с чтением стихов и даже поступил в Литературный институт. Закончил с трудом, потому что любил погулять. Однако стихи Рубцова напечатали в журнале "Октябрь", что означало всеобщее признание.

Поэту выдали однокомнатную квартиру в Вологде, но счастливая жизнь не продлилась долго. Николай Рубцова погубили алкоголь и женщина.

Поэт всегда любил выпить, как и его девушка, поэтесса Людмила Дербина. В ходе очередной гулянки между ними произошла ссора, Рубцов погиб.