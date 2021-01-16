Космонавт Владимир Комаров: тайна гибели друга Гагарина 

Космонавт-герой, друг Гагарина; его имя присвоено кратеру на обратной стороне Луны и малой планете. Комаров — виртуоз космонавтики. Он любил жизнь и геройски принял смерть.

Стремление к мечте

Многие только начинали тернистый путь с обучения в Академии им. Жуковского, в то время как Комаров уже имел высшее образование по инженерной специальности, досконально изучил «Союз», разбирался в аппарате вплоть до малейших нюансов. Интересно, что он не отличался отличным здоровьем. Таким, с которым становятся космонавтами.

Дважды он был «отбракован» при отборе, но продолжал упорно добиваться поставленной цели. По воспоминаниям дочери, Ирина Владимировны Комаровой, за полтора месяца до полета Владимир Михайлович даже не пил молоко и кефир из холодильника, чтобы не подорвать иммунитет.

Первый полет

Свой первый полет Владимир Комаров провел в качестве капитана корабля, пробыв на орбите сутки и 17 минут вместе с Константином Феоктистовым Борисом Егоровым . Основной целью полета 12 октября 1964 года было показать приоритет Советского Союза во множественном составе экипажа, и с этой задачей космонавты справились.

Впервые в космос отправились одновременно три человека на одном корабле — инженер, врач и летчик. Первый полет без скафандров и с нововведенной системой мягкой посадки. За этот полет Комаров получил орден Ленина и медаль «Золотая звезда», а также удостоился звания героя Советского Союза.

Неисправный корабль

Первым на орбиту отправлялся Комаров, на «Союзе-1», а 24 апреля планировался запуск второго корабля, на борту которого будут уже двое. По задумке, корабли должны состыковаться в космосе, а Владимир Михайлович перебраться с одного на другой, таким образом, побывав на двух кораблях одновременно и вернувшись на Землю уже в составе вновь прибывшего экипажа. Это должен был быть триумф, приуроченный к дню 50-летия коммунистической революции.

При проверке на "Союзе-1" было выявлено 203 недостатка конструкции, но о неисправностях Брежневу никто сообщать не стал. Хотя Гагарин составил рапорт о недочетах в работе корабля, но он так и не был передан дальше сотрудников КГБ.

Знание — сила?

По воспоминания Вениамина Ивановича Русяева, бывшего кадрового офицера КГБ, о предстоящей трагедии Владимир Михайлович знал заранее. За месяц-полтора до старта Комаров пригласил Русяева с женой на ужин, познакомиться с семьёй. Когда пришло время прощаться, хозяин квартиры вызвался проводить гостей. Прямо на лестничной площадке Владимир сказал своему опекуну и советчику, что из полета не вернется. Русяев попытался возразить, предложил отказаться от участия в запуске, но Комаров был непреклонен: «Нет. Ты же знаешь: откажусь я — полетит первый. А его надо беречь». Первый — это Гагарин.

Последние минуты

На высоте более 7 километров над Землей отстреливает крышка парашютного контейнера, извлекая вытяжной парашют. Вслед за ним — тормозной парашют, далее — основной купол. Последний не раскрылся. «Союз» продолжал падать с бесконечным увеличением вращения по оси, из-за чего сплелись стропы, не позволив раскрыться куполу. Если бы на «Союзе-1» открылись обе солнечные батареи, и не было отказа датчиков, состоялся бы пуск «Союза-2», — писал позднее конструктор Борис Черток. — После стыковки Хрунов и Елисеев перешли бы в корабль Комарова. В этом случае они бы погибли втроем, а чуть позднее с большой вероятностью мог бы погибнуть и Быковский.

Дружба с Гагариным

С Юрием Алексеевичем у Комарова сразу зародились дружеские отношения. Гагарин был частым гостем в семье, с удовольствием ходил с другом на охоту, участвовал в семейных мероприятиях. По воспоминаниям Валентины Яковлевны, жены Комарова, они и дни рождения отмечали вместе — оба «мартовские».

Судьбы космонавтов трагически переплелись: Юрий Алексеевич учился в Оренбурге, Владимир Михайлович погиб под Оренбургом; родиной предков Комарова была Владимирская область, Гагарин погиб под Киржачом во Владимирской области. Именно Юрий Алексеевич ходатайствовал о выдаче реальных фактов гибели товарища — изначально Валентине Яковлевне принесли свидетельство о гибели мужа в городе Щелково, от «обширных ожогов тела». В новом документе указали правду: «трагически погиб при завершении испытательного полета на космическом корабле „Союз-1“.

Правда и домыслы

Джейми Доран и Пирс Бизони, авторы изданной в 2011 году книги „Звездный человек: правда о легенде Юрии Гагарине“, утверждают, что американская разведка перехватила последние слова Владимира Комарова, произнесенные за минуту до гибели. Разобрать разговор с Центром управления довольно сложно, но Доран и Бизони предлагают читателю перевод из уст аналитика Агентства национальной безопасности США , Перри Феллвока: