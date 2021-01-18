Почему Кристофер Робин ненавидел «Винни-Пуха»

18 января родился Алан Александр Милн, который написал несколько романов и пьес для взрослых, однако в литературе остался как автор сказочных повестей о Винни-Пухе. Эти книги сделали знаменитым и его единственного сына Кристофера Робина , однако тот был совсем не рад этому. Почему так вышло — читайте в статье «Рамблера».

Семейную жизнь Алана Милна и его жены Дороти де Селинкур нельзя назвать счастливой. Дороти никогда не скрывала, что вышла замуж по расчету и не испытывала особых чувств к мужу. Настолько, что частенько дарила ему подержанные вещи — позже этот эпизод войдет и в повесть про Винни-Пуха. Кроме того, супруги ждали девочку и даже придумали для нее имя — Розмари.

Позже Кристофер Робин вспоминал, что родители как будто не сразу смирились с тем фактом, что у них сын, а не дочь.

К тому же они любили его подругу детских лет Энн Дарлингтон, в которой видели свою Розмари. Дороти долго надеялась, что, повзрослев, Кристофер женится на Энн, но его избранницей стала другая девушка, что также не добавило взаимопонимания с матерью.

Кристофер редко видел родителей, так как каждый из них жил своей жизнью. Только забота няни Оливии Ренд-Брокуэлл в некоторой степени компенсировала невнимание отца и матери.

Поэтому когда Алан Милн заинтересовался играми сына с мишкой, названным в честь медведицы Виннипег и лебедя Пуха, Кристофер с удовольствием включился в процесс создания книги. Ведь это позволяло ему больше времени проводить с отцом и быть в центре его внимания.

Сначала ему нравилось быть знаменитым Кристофером Робином и даже интерес журналистов, которые постоянно фотографировали его с медведем, не раздражал, а льстил. Но в 1929 году он пошел в дневную школу Гиббса для мальчиков в Лондоне и столкнулся с обратной стороной своей славы. Одноклассники зло высмеивали его цитатами из «Винни-Пуха», где речь шла о нем. Особенно часто прохаживались по поводу стихотворения «Вечерняя молитва»:

«Тише! Кто шепчется там и мешает? Кристофер Робин молитву читает».

Позже его перевели в школу для мальчиков Стоуи в Бакингемшире, где ситуация повторилась, а издевательства продолжились. Застенчивый Кристофер даже начал заниматься боксом, чтобы научиться давать отпор сверстникам. Однако постепенно мальчик возненавидел и своего литературного тезку, и саму историю о Винни-Пухе.

В 1931 году отец и сын ненадолго сблизились — Дороти на три года уехала в США к своему любовнику. Но самым родным человеком для Кристофера осталась его няня Оливия, которой он и посвятил свои мемуары.

Howard Coster

Будучи взрослым, он болезненно переживал тот факт, что для большинства знакомых он просто сын знаменитого писателя и тот самый Кристофер Робин из сказки. Он не раз твердил, что отец украл его детство и даже имя. Даже во время Второй мировой войны, когда он воевал в Италии, он сталкивался с тем, что сослуживцы воспринимали его только как мальчика из «Винни-Пуха».

В Италии он влюбился в девушку Гедду из отряда ополченцев. После ранения Кристофер вернулся в Англию, но продолжал переписывать с Геддой, однако брак не состоялся.

В 1948 году он женился на своей кузине Лесли де Селинкур, хотя родители долго рассчитывали, что его женой станет Энн Дарлингтон. К тому же Алан беспокоился, что близкое родство молодоженов может негативно отразиться на здоровье внуков, а Дороти вообще не ладила с братом Обри — отцом девушки.

Кристофер мечтал стать писателем и превзойти отца на литературном поприще, но финансовые сложности послевоенных лет поставили крест на этих амбициях.

В 1951 году он вместе с женой переехал в Дартмут, где открыл книжный магазин. Родителей немало удивило это решение, ведь ему приходилось регулярно сталкиваться с фанатами Винни-Пуха. При этом Кристофер наотрез отказался от части гонораров, которые его отец получал за сказку.

Кристофер изредка общался с родителями, но на похоронах отца он поссорился с матерью (точная причина конфликта неизвестна), после чего 15 лет — до самой ее смерти с ней не виделся.

Он пожертвовал свои детские игрушки, в том числе и Винни-Пуха, Нью-Йоркской публичной библиотеке, обидев при этом британских поклонников сказки. Однако Кристофер объяснил, что давно вырос и старые вещи его больше не интересуют. Кроме того, он вообще был против поголовной коммерциализации детской книжки.

Единственная дочь Кристофера и Лесли Клэр была больна детским церебральным параличом, поэтому, став наследником отца, Кристофер передал дочери все права на Винни-Пуха, чтобы обеспечить ей уход после своей смерти.

Лишь на закате жизни он немного примирился и с известностью отца, и с самой сказкой. Позже исследователи предполагали, что истинным отражением Кристофера был не его тезка, а Пятачок — стеснительный мальчик, который не смог заменить родителям дочь, которую они ждали.