Сколько зарабатывают девушки на откровенных фото в Сети 

О доходах девушек, торгующих на сайте OnlyFans своими эротическими фото и видео, ходят легенды. Мы постоянно слышим о том, что то одна, то другая красотка стала миллионершей, просто продавая подписку на свою страницу. Но на самом деле обогатиться таким способом невероятно сложно, ведь на одну историю блестящего успеха приходятся тысячи сокрушительных неудач. (Осторожно! Взрослый контент).

Если раньше на OnlyFans пытались заработать девушки, чувствующие призвание к эротическим съемкам, то с наступлением пандемии на взрослом сайте появилось множество новых аккаунтов, созданных не от хорошей жизни. Новые модели, наслушавшись историй о легких и приятных заработках, пытаются улучшить свое материальное положение.

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В интернете полно рассказов о том, что студентки или разочаровавшиеся в офисной рутине секретарши бросили все, создали аккаунт на сайте и начали зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц. Такая реклама привела к тому, что к концу 2020 года рынок эротического контента переполнился и зарабатывать на своих фото и видео стало гораздо сложнее.

Журналистка The New York Times пообщалась с девушками, потерявшими работу из-за пандемии и решившими начать зарабатывать на OnlyFans. Оказывается, им не до дорогих автомобилей и каникул на тропических островах — большинство из них еле умудряются оплачивать коммунальные счета. Но все же есть и немногочисленные исключения.

Саванна Бенавидез уволилась с работы в июне, так как детский сад ее двухлетнего сына закрылся из-за карантина и ребенка не с кем было оставить. Чтобы подработать, Саванна создала аккаунт на OnlyFans и он, внезапно, решил ее проблемы. За полгода девушка заработала 64 тысячи долларов (около пяти миллионов рублей), что позволило ей не только ни в чем не нуждаться, но еще и помогать родителям и друзьям оплачивать аренду и кредиты.

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Но чаще истории моделей не такие радужные. 22-летняя Лекси Эйксенбергер из Биллингса (штат Монтана) за время пандемии уже трижды теряла работу. Лекси училась на стоматолога, но в октябре ей пришлось бросить колледж, поскольку она не смогла оплачивать курс. Девушка бралась за любую работу и даже сдавала кровь, чтобы купить себе еду.

В ноябре Лекси по совету подруги зарегистрировалась на OnlyFans и начала размещать в своем аккаунте эротические фото и видеоролики. За два месяца девушка смогла заработать всего 500 долларов (37 тыс. рублей). Разумеется, прожить в США с такими деньгами невозможно и Эйксенбергер решила посвятить время поиску новой работы, а не созданию эротического контента.

Профессор социологии Государственного университета Нью-Йорка Анджела Джонс считает, что сейчас появилась новая категория моделей, которые просто ищут, где заработать на жизнь:

«Девушки регистрируются на OnlyFans от отчаяния. Они переживают о том, смогут ли купить еду, заплатить за электричество и не оказаться на улице. Из-за этого рынок откровенного контента переполнен. Идея о том, что люди могут зарегистрироваться на OnlyFans и сразу же начать купаться в деньгах, ничем не обоснована».

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Актриса Белла Торн заработала на OnlyFans миллион всего за сутки

Если внимательно подойти к вопросу, то становится очевидно, что самые успешные аккаунты на OnlyFans у популярных моделей, порноактрис и прочих знаменитостей. Они известны миллионам и имеют раскрученные аккаунты в инстаграме, фейсбуке и твиттере. Чтобы получить массовую аудиторию, им достаточно разместить ссылку на OnlyFans в своем профиле и по ней ринутся оформлять подписку тысячи поклонников.

Но девушки, которые пришли на OnlyFans, чтобы добыть средства к существованию, могут только мечтать о такой головокружительной популярности и поэтому их аккаунты просто теряются среди огромного количества других.

36-летняя Эль Марокко из Вест-Палм-Бич (штат Флорида) работала в офисе, но в середине июля 2020 ее уволили. Женщина получает пособие по безработице, но оно не покрывает даже арендную плату за жилье в 1 600 долларов (120 тысяч рублей) в месяц. А ведь нужно еще есть, одеваться и оплачивать коммунальные счета.

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Доведенная до отчаяния девушка создала аккаунт на сайте для взрослых и начала создавать контент. Подписчиков ей пришлось нарабатывать с нуля, привлекая их постами в инстаграме и твиттере. К удивлению Марокко, это занятие оказалось непростым и очень затратным по времени и силам.

«Это полноценная работа, а ты тем временем пытаешься найти нормальную. Фанаты хотят, чтобы ты выкладывала фото каждый день. Ты постоянно сбиваешься с ног. Постоянно делаешь новые снимки».

За два месяца, вкалывая по 8−10 часов в сутки, Эль умудрилась заработать всего 250 долларов (18 тысяч рублей). Девушка говорит, что из-за этого у нее опускаются руки. Кроме этого, Марокко обеспокоена тем, что работа на OnlyFans может навредить ей в будущем, повлияв на репутацию.

«Если ты ищешь должности с графиком с девяти до пяти, то тебя могут не нанять, если узнают, что ты на OnlyFans. Они не захотят иметь дело с секс-работницей».

Это вовсе не мнительность — таких прецедентов хватает. Именно из-за эротического контента пострадала Кирстен Вонн , работавшая автомехаником в дилерском центре «Honda». Коллеги случайно обнаружили ее снимки на взрослом сайте и принялись рассматривать их на рабочем месте. Когда об этом узнали руководители компании, они тут же уволили девушку.

Многим может показаться, что работа на взрослом сайте абсолютно безопасна, так как девушки не контактируют непосредственно со своими клиентами. Но это не так — они часто становятся жертвами сталкеров, выслеживающих их возле дома и угрожающих насилием, а также капперов, делающих скриншоты контента и затем публикующих их в общем доступе, деанонимизируя девушек и сильно усложняя им жизнь.

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Впрочем, есть и случаи, когда работа на OnlyFans, наоборот, повышает самооценку женщины. Так произошло с Мелани Холл, матерью-одиночкой из штата Огайо. Женщина работает парамедиком, где ей платят 13,3 доллара в час (1000 рублей). Мелани еле могла оплачивать счета и покупать себе и своим детям самое необходимое. Но в декабре ей пришло в голову зарегистрироваться на OnlyFans и жизнь женщины изменилась.

Нет, она не стала зарабатывать как брокер с Уолл-Стрит, но 700 долларов (52 тысяч рублей), полученные ею в первый же месяц, оказались отличным подспорьем. Но это не главное, ведь первые деньги, полученные от продажи домашнего секс-контента, заставили женщину поверить в свою привлекательность. О своей подработке Мелани Холл говорит так:

«Я мать троих детей. Никогда не думала, что кто-то захочет смотреть на меня голой. Но оказалось, что таких людей немало. Это придало мне уверенности в себе. Да, кроме этого, мне впервые не пришлось делать сложный выбор между оплатой счета за электричество и подарками для моих детей. Впервые я смогла сделать это все сама»

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В декабре 2020 года чиcло активных пользователей сайта OnlyFans перевалило за 90 миллионов. Контент для всех этих людей создают более миллиона моделей из разных стран мира как женщин, так и мужчин. Чтобы дать пищу для размышлений, можно сказать, что в 2019 году моделей на ресурсе было всего 120 тысяч. Нужны ли здесь дополнительные комментарии?