Почему писательницу, придумавшую Мэри Поппинс, называли ведьмой 

Создательница идеальной английской няни родилась и выросла в Австралии, а всему миру стала известна под псевдонимом, который придумала, когда играла на сцене. И это еще не все парадоксы Памелы Линдон Трэверс. Подробности — в статье «Рамблера».

Отец Хелен Линдон Гофф (настоящее имя писательницы) был управляющим банком, однако из-за своего пристрастия к алкоголю был понижен до простого клерка. Некоторые его черты писательница позже присвоила мистеру Бэнксу, отцу Джейн и Майкла. После его смерти Хелен вместе с матерью и сестрами перебралась в Новый Южный Уэльс, где их приютила двоюродная бабушка с материнской стороны, владелица сахарной плантации Хелен Кристина Морхед, женщина с железной волей и причудливым характером.

Девочка с детства отличалась бурным воображением и сочиняла рассказы для своих сестер. Вместе с ними она училась в школе-интернате в Эшфилде, хотя школьная программа ее практически не интересовала. Однако именно в это время она опубликовала свои первые стихи. В 17 лет она возмутила своим решением всю семью, объявив о намерении стать актрисой, после чего уехала в Сидней. Тогда же она сменила имя. Девушка выбрала очень популярное в те годы имя Памела, оставила родное — Линдон, а в качестве фамилии использовала имя отца.

Памела поступила в шекспировскую труппу Аллана Уилки и объехала с ней всю Австралию и Новую Зеландию, однако серьезного успеха на сцене не добилась. Поэтому параллельно Памела писала колонки, заметки и очерки для австралийских изданий «Бюллетень» и «Триада». Кроме того, она сочиняла смелые стихи с эротическим подтекстом.

В 1924 году Памела переехала в Англию и получила первые деньги на этой земле, продав австралийским изданиям свои заметки о путешествии. На жизнь она зарабатывала статьями для австралийских журналов, кроме того, время от времени она получала переводы от своих родственников.

В 1925 году Памела посетила Ирландию и была очарована этой страной. Знакомство с ирландскими поэтами — Джорджем Уильямом Расселлом и Уильямом Батлером Йейтсом — пробудило в ней интерес к мифологии, эзотерике и оккультизму.

Расселл стал учителем молодой женщины, его она боготворила всю жизнь, хотя у них не было романтических отношений. Также Памела восхищалась Джеймсом Барри , автором сказки про Питера Пэна. Она стала изучать мифологические системы разных народов, увлекалась астрологией и духовными практиками — например, была последовательницей Четвертого пути мистика Георгия Гурджиева, с которым позже познакомилась лично, уже прославившись как создательница Мэри Поппинс. Два года она жила среди индейцев племени навахо, изучая их фольклор.

В 1934 году Памела Трэверс опубликовала свою первую книгу о Мэри Поппинс и, как говорится, проснулась знаменитой. И хотя Памела объясняла, что характер волшебной няни во многом списан с ее двоюродной бабушки Хелен Морхед, друзья писательницы утверждали, что настоящий прототип Мэри — сама Памела.

Кадр из фильма «Спасти мистера Бэнкса»

В фильме «Спасти мистера Бэнкса» Памелу Трэверс сыграла Эмма Томпсон

Она умела быть одновременно и очаровательной, и невыносимой. Писательница могла вывести из себя даже самых невозмутимых знакомых, частенько отпускала язвительные замечания и никогда не извинялась. Она тонко подмечала забавные особенности людей и безжалостно высмеивала их, частенько не щадя чувств даже самых близких.

Памела не была склонна к откровенности даже с друзьями и тщательно скрывала свое прошлое. Даже ее австралийское происхождение было закрытой темой. Неудивительно, что в богемных кругах ее называли за глаза настоящей ведьмой. Тем более, что Памела не скрывала свое увлечение оккультизмом. Впрочем, писательницу такая репутация устраивала.

При всем этом Памела Трэверс умела нравиться, если желала произвести впечатление. Будучи влюбчивой, она пережила немало пылких романов с мужчинами и женщинами. Но самой длительной стала связь с Мэдж Бернанд, дочерью драматурга и бывшего редактора легендарного журнала «Панч». Они прожили вместе более десяти лет.

В ее историях о Мэри Поппинс исследователи находят множество намеков на различные мифы, а саму няню считают воплощением богини — не то Весты, защитницы домашнего очага, не то самой Венеры, богини красоты и любви. Ведь во всех книгах подчеркивается необыкновенная привлекательность Мэри для каждого встречного, несмотря на ее несносный характер. Встречается и противоположная точка зрения, которая гласит, что Мэри — ведьма или даже представительница темных сил. Впрочем, Памела Трэверс так и не раскрыла все тайны своей няни — как, впрочем, и собственные.

Писательница много путешествовала и еще до войны посетила Советский Союз, после чего опубликовала сатирическое эссе «Московская прогулка». Социалистический рай не произвел впечатления на Памелу Трэверс, но немало позабавил.

В 1939 году она усыновила одного из двух мальчиков-близнецов, однако от второго брата отказалась, руководствуясь советами личного астролога. До 17 лет Камиллус не знал о том, что он приемный ребенок, пока его брат Энтони не пришел с ним познакомиться.

Памела Трэверс не была нежной матерью, а известие о усыновлении удивило всех ее знакомых. Писательница не испытывала умиления при общении с детьми. Впрочем, это не помешало ей написать книги, до сих пор любимые миллионами детей.