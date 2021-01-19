История россиянки, которая вышла замуж за испанца

Юлия из Санкт-Петербурга живет в Испании уже 15 лет. Она переехала в эту страну по любви: вышла замуж за испанца, с которым познакомилась в интернете. Несмотря на то что их брак распался, россиянка не планирует возвращаться домой, потому что Валенсия стала для нее второй родиной.

В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее историю.

Я никогда не ставила перед собой цель выйти замуж за иностранца, и уж тем более за испанца. Я закончила факультет французского и английского языков и не говорила по-испански — так, знала некоторые слова. Но, видимо, так было суждено. Прошло уже 15 лет, а я до сих пор иногда думаю, что это было решение свыше. Другого варианта нет.

Любовь к стране и к мужчине

В 2004 году я работала в одной компании в Санкт-Петербурге. В мае меня отправили в командировку в Испанию, чему я была несказанно рада. Я поехала заключать контракты на поставку продукта в Эстремадуру и Барселону и попросила неделю отпуска, чтобы познакомиться с Испанией. Так я провела две недели в этой сказочной стране.

Сказать, что я в нее влюбилась, — это ничего не сказать. Влюбилась с первого взгляда, хотя до этого я видела достаточно европейских стран, да и не только европейских. Она поразила меня своей легкостью, своей испано-арабской архитектурой, улочками, шикарными видами на Монсеррат, своей непринужденностью… Я поняла, что хочу здесь жить: возле моря и под солнцем, которое светит 350 дней в году. И загадала желание во вселенную…

Через год я познакомилась с испанцем на сайте знакомств. Мы постоянно разговаривали на смеси английского, испанского и русского, у нас оказалось много общего. Очень скоро мы встретились на его территории, провели вдвоем несколько дней и поняли, что хотим быть вместе. Так я и переехала в солнечную страну — по любви. И было их две: любовь к человеку и любовь к Испании.

Фото: предоставлено героиней материала

Он познакомил меня с мамой, которая поначалу очень осторожно отнеслась к моему появлению. Мои родители тоже с опаской отнеслись к ситуации, но пожелали мне самого лучшего. Зато его друзья меня приняли замечательно.

Свадьба с русским размахом и возня с документами

Когда мы решили пожениться, а произошло это в том же 2005 году, у меня на руках был загранпаспорт с долгосрочной визой. Если бы ее не было, мне бы пришлось делать визу невесты в России, что довольно хлопотно.

Чтобы было все легально, регистрация брака должна была пройти до того, как закончится виза. Мой будущий муж побегал по администрациям прибрежных городков, и в одной из них нам назначили дату свадьбы.

У испанцев нет загсов — вернее, они есть, но обычно там только регистрируют брак. Никаких свадебных нарядов, только два свидетеля. Но для нас сделали исключение. Я, как настоящая русская, замуж выхожу на всю жизнь (тогда я так думала) — значит, нужно все по правилам. Я объяснила моему жениху русские традиции, как смогла на ломаном испанском, а он исполнил мое желание.

Свадьба у нас была в русских традициях, с размахом. Речь произнес мэр, все чиновники выбежали на нас поглазеть. Были друзья, семья, было много риса — тут принято осыпать им молодоженов после регистрации.

После того как нам выдали официальные бумаги, мы подали заявление на получение вида на жительство. Хочу сразу сказать, что бюрократия в Испании еще та! Недостаток информации, нет иногда четких ответов — в общем, придется потрудиться, прежде чем вы получите результат.

Мне пришлось документы из России переводить на испанский язык с помощью судебного переводчика. Потом я поехала в российское консульство в Барселоне получить справку о том, что у меня нет мужа на родине. Еще у меня на руках была справка о несудимости из России. Мы побегали по инстанциям, но в итоге все предоставили. Через месяц я получила карту резидента на постоянной основе. На получение гражданства можно подать только через год после регистрации брака.

Фото: предоставлено героиней материала

Я слышала от друзей, что полиция может прийти в дом и удостовериться, что брак не фиктивный. Мою знакомую для этого вызвали на индивидуальное интервью.

Работа в Испании

Моему мужу, как и мне, нравилось спокойствие, тишина, море, улицы без пробок, поэтому мы перебрались в городок Канет на берегу моря, в 30 минутах от Валенсии, и сняли там квартиру. Валенсия — город-миллионник, очень уютный, аккуратный и симпатичный.

После переезда муж продолжил работать в своем магазине кожаной одежды, а я дома занималась хозяйством и садом. Иногда ездила с ним в магазин. Я очень скучала по общению. К тому же я тогда учила испанский по книжкам, и мне нужна была практика. Как только я получила вид на жительство, начала искать работу, потому что не хотела сидеть на шее у мужа.

Когда я жила в Санкт-Петербурге, обращалась в рекрутинговые агентства, тогда они мне очень помогли. В Испании не очень жалуют такие компании, но я об этом не знала, поэтому оставила резюме в некоторых из них.

Я не очень рассчитывала на скорый результат, но мне позвонили через неделю и пригласили на собеседование в крупную международную компанию. Так как я говорю на английском и французском, мне повезло: от меня не требовали хорошего знания испанского языка, так как компания международная.

Знание иностранных языков очень ценится у испанских работодателей, сами испанцы их учить не любят.

На работе меня приняли очень хорошо, все старались помочь мне с испанским, тактично поправляли мои ошибки. Именно там я и выучила язык. Конечно, было много смешных историй из-за моего небогатого лексикона, но я не терялась, придумывала слова, и меня понимали. В Испании мне нравится то, что тебя обязательно поддержат, объяснят, если надо — помогут. Мне всегда или почти всегда попадались хорошие люди.

Сначала я работала три месяца на агентство, потом мне сделали прямой контракт. Он постоянный и дает больше преимуществ работнику, чем временный.

Испанцы очень ровно относятся к своей работе, не так, как в русских компаниях, где все кипит, постоянные собрания, отчеты. Здесь все проще. Они живут по принципу «работа — не волк, в лес не убежит». Поэтому нужно набраться терпения, чтобы привыкнуть к размеренному ходу дел. Испанцы обожают обсуждать дела в ресторане, за обеденным столом, с хорошим вином и хамоном.

К слову, в Испании мужчины получают больше, чем женщины на тех же должностях. Феминистки пытаются бороться с этим.

Испанский характер и вопросы о России

После свадьбы меня очень хорошо приняли в семье мужа. Я тогда еще мало что понимала, но по их лицам и поступкам могла догадаться, что они радуются за нас. Испанцы в целом — приветливый, беззаботный и дружный народ. Они очень любят веселье, праздники, беззаботное времяпрепровождение. Может, поэтому они считаются безалаберными и безответственными, что отчасти справедливо.

Фото: предоставлено героиней материала

Но именно за непринужденный характер испанцев и любишь. Они обожают жизнь и живут на полную катушку. Тут смешивается и климат, и море, и арабское прошлое… Все это наложило отпечаток на стиль жизни испанцев.

Они могут по полчаса прощаться после трехчасового застолья, могут ехать на машине и встать посреди дороги, так как увидели соседа, они ужинают в десять вечера, они громко разговаривают на улице — этот список можно продолжать бесконечно!

В итоге к этому привыкаешь. Уже не орешь матом на водителя, ужинаешь совсем не в шесть, а в десять, как они… Правило номер один, которое я здесь усвоила: ты должен принять правила той страны, где живешь, иначе испортишь жизнь и себе, и окружающим.

Испанцы — очень гостеприимный народ. Им главное дай повод собраться. Они придумывают сами себе праздники, карнавалы, они не боятся показаться смешными. Этого не хватает русским людям. И испанцам не нужен крепкий алкоголь, чтобы повеселиться. Пивко, винцо — это да, без этого никак.

Еще они любопытные и очень любят поболтать, особенно в южных и прибрежных регионах. При первой встрече испанцы могут завести разговор о чем-то вроде политики. Сначала меня это шокировало, а сейчас я считаю это милой чертой страны.

Их, конечно, интересовала моя жизнь в России. Ходят ли у нас медведи по улицам, Путин — это деспот или хороший президент, как мы можем жить при такой низкой температуре зимой… Я показывала им фотографии, рассказывала о жизни.

Многие уже побывали в Москве, другие хотели посетить Россию, особенно всех интересовал поезд Москва — Владивосток. Всех привлекала Сибирь. Про медведей на улицах, конечно, классический вопрос. Иногда я думала: они это серьезно? Следующий вопрос по популярности — про алкоголь. У вас на работу ходят поддатые? Вы водкой запиваете салат? Ну бывает, ха-ха, отвечала я.

Испанская семейственность

Конечно, я обобщаю, но очень многие испанцы, именно мужчины, живут долго с родителями, порой до 30 лет. К большому сожалению, многие российские девушки, решившие связать свою судьбу с испанцами, не понимают этой тесной связи с родителями. Нужно пожить здесь, чтобы это прочувствовать.

Фото: предоставлено героиней материала

Многие вещи в Испании меня поражали. Например, в моей русской семье и у бабушки, и у дедушки было высшее образование. В Испании женщины этого поколения не работали, были домохозяйками и занимались детьми. Возможно, одна из причин в том, что в Испании 400 лет господствовали мусульмане, поэтому многие традиции идут из той культуры. Да и сейчас встречаются молодые женщины-домохозяйки.

Испанцы, особенно отцы — великие семьянины. Я поняла это, когда у нас родилась дочь. Дети для них — святое. Особенно это заметно летом, когда на пляже детишки заливаются смехом вместе с отцами. Испанцы готовы пожертвовать всем ради счастья своих детей.

Мой муж, сейчас уже бывший, проводил много времени с нашей дочуркой — купал ее, гулял с ней, играл… Даже несмотря на то, что мы уже не вместе, могу смело сказать: у нее хороший отец. К слову, при разводе отцы будут настаивать на равных правах в воспитании своих чад и будут проводить с ними ровно столько же времени, сколько матери.

Жители Валенсии чтут семейные традиции, и каждое воскресенье собираются всей семьей. Как правило, при этом они готовят типичное валенсийское блюдо — паэлью.

В Мадриде и Барселоне, конечно, другой ритм жизни. Но все же испанцы очень семейные и берегут эти узы. Некоторые даже не любят путешествовать, потому что не хотят надолго расставаться с семьей. Мне это было непонятно, но это надо просто принять.

Дети с раннего возраста садятся за стол с гостями вместе с родителями, в то время как в России их часто отправляют играть в другую комнату. Поэтому маленькие испанцы впитывают культуру застолья с младенчества. Испанцы — люди ночные, поэтому дети спать ложатся не очень рано. В ресторане часто можно увидеть малыша, играющего на полу и иногда громко кричащего, это не считается чем-то из ряда вон выходящим.

Мне кажется, именно поэтому испанцы — достаточно творческие люди. Они с детства не боятся выражать эмоции и вырастают в талантливых артистов, певцов и художников. Испанцы очень любят праздники, веселье, музыку, танцы… Помните рекламу о деревнях Вилларибо и Вилабаджо? Это об Испании, они каждый раз всей деревней празднуют, и каждый член коммуны чем-то занят.

Еда и цены

Жизнь в Испании не такая уж дорогая. Среднее образование бесплатное, учебу в институтах студентам-отличникам оплачивает государство. У пенсионеров много льгот, они ездят по всей Испании и Португалии с огромными скидками.

Фото: предоставлено героиней материала

У испанцев небольшой уровень зарплат по сравнению с другими странами Европы. Но они не унывают, им хватает денег, чтобы пойти в бар выпить пива и поболтать с друзьями, а больше им и не надо.

Бары и рестораны — важнейшие места в Испании. Испанцы обожают посидеть в вермут-баре, попробовать в разных местах тапас — так здесь называют закуски от местного повара. Средиземноморская кухня, особенно испанская, на мой взгляд, самая разнообразная в мире. Морепродукты, мясо, хамон, сыр, свежие овощи, гаспачо — испанской кухне есть чем удивить.

Еще одна гастрономическая традиция Валенсии — альмуэрсо. Это святое для испанцев. Это прием пищи между завтраком и обедом, он может быть и в девять, и в десять утра. После него испанцы иногда и не обедают, так как он очень плотный.

Медицина и декрет

Медицина в Испании на достаточно хорошем уровне. Хотя не без недостатков: зубные клиники оставляют желать лучшего, а приема специалистов часто приходится ждать очень долго.

Что касается родов, не могу сказать плохого, мне все четко сделали, провели кесарево сечение. Я рожала по государственной страховке. На четвертый день, если не видят никаких отклонений, отпускают домой. Если роды естественные, то выписывают и вовсе на следующий день.

У женщин есть четыре месяца декретного отпуска, его можно продлить, добавив свой отпускной месяц. Это, конечно, очень мало. Но как-то все справляются, часто просят сокращенный рабочий день. С недавнего времени и отцы могут брать отпуск по уходу за ребенком на четыре месяца.

Государственных садиков очень мало. Как правило, детей отдают в частные садики, полугосударственные, где надо платить примерно от 100 до 150 евро в месяц. Остальное доплачивает государство. Многие отдают детей бабушкам и дедушкам, как в России.

В три года ребенок идет в школу. Это аналог нашего детского сада, там их учат читать, писать, рисовать. В шесть лет начинается следующий этап в школе, уже как в России.

Образование с трех лет — государственное, только нужно покупать учебники и прочие образовательные материалы. Есть и частные школы, стоимость зависит от многих факторов, в основном примерно 500 евро в месяц.

Планы на будущее

После развода у меня мелькнула мысль вернуться в Россию, но она тут же отпала. Я безумно люблю Россию, но Испания — моя вторая родина. Здесь я чувствую себя свободной, здесь люди всегда улыбаются, здесь легко жить.

Испания не перестает удивлять, здесь всегда можно найти близких по духу людей. Я счастлива, что живу в Испании, и никогда не жалела о переезде, несмотря на то, что я развелась и прошла через тяжелый этап жизни.

В этой стране много вещей, которые могут показаться непонятными и даже неприемлемыми, но если ваша цель — быть счастливым человеком, вы справитесь с этими мелочами и примете Испанию такой, какая она есть. Отбросьте стереотипы, расслабьтесь и живите полной жизнью каждый день, каждый час. Испания предоставит для этого все условия.