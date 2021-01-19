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Американец описал приезд в Россию фразой «самый страшный день в моей жизни» 

Lenta.ru 5 часов назад
Американец описал приезд в Россию фразой «самый страшный день в жизни»
Фото: РИА Новости
Американский турист, который отправился в Россию после того, как вдвое похудел, вызвал недоверие у сотрудников аэропорта и оказался на многочасовом допросе. Свой опыт путешественник описал фразой «самый страшный день в моей жизни» и поделился подробностями истории на платформе Reddit.
Гражданин США уточнил, что раньше весил 140 килограммов, но за восемь месяцев он сбросил 60 из них и решил отпраздновать свой успех поездкой в Москву. Мужчина оформил визу в кратчайшие сроки и прилетел в российскую столицу, однако не смог пройти паспортный контроль.
«Сотрудник посмотрел на мою фотографию, посмотрел на меня. "Куда Вы направляетесь? Как надолго планируете здесь находиться? Почему Вы пытаетесь нелегально въехать в Россию по поддельному паспорту?"» — описал ситуацию американец и предположил, что, вероятно, его внешность значительно изменилась из-за похудения и он не был похож на самого себя на старом снимке.
В результате иностранца отвели в участок, допрашивали в течение пяти часов, а также якобы собирались задержать и депортировать. Туристу пришлось предъявить все документы, бывшие у него в наличии, а также распаковать чемоданы и продемонстрировать их содержимое.
«В конце концов, я показал им свои посты в Facebook пятилетней давности и фотографии, сделанные в ходе программы по снижению веса. Также позвонил мой врач и личный тренер. Только тогда они мне поверили и отпустили», — рассказал автор поста, добавив, что это был самый страшный день в его жизни.
О том, когда именно произошел инцидент, не уточняется. В настоящее время авиасообщение между Россией и США прервано на фоне пандемии коронавируса.
2 апреля прошлого года сообщалось, что американский турист застрял в Москве из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. 26-летний Трентон Тербер должен был вылететь в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево, однако Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок, в результате чего путешественник остался в авиагавани. По словам американца, нет уверенности в том, что власти США наметили четкий план действий по его вызволению.
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Комментарии 11
Люди , Аэропорт Шереметьево
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