Американец описал приезд в Россию фразой «самый страшный день в жизни»

Американский турист, который отправился в Россию после того, как вдвое похудел, вызвал недоверие у сотрудников аэропорта и оказался на многочасовом допросе. Свой опыт путешественник описал фразой «самый страшный день в моей жизни» и поделился подробностями истории на платформе Reddit

Гражданин США уточнил, что раньше весил 140 килограммов, но за восемь месяцев он сбросил 60 из них и решил отпраздновать свой успех поездкой в Москву. Мужчина оформил визу в кратчайшие сроки и прилетел в российскую столицу, однако не смог пройти паспортный контроль.

«Сотрудник посмотрел на мою фотографию, посмотрел на меня. "Куда Вы направляетесь? Как надолго планируете здесь находиться? Почему Вы пытаетесь нелегально въехать в Россию по поддельному паспорту?"» — описал ситуацию американец и предположил, что, вероятно, его внешность значительно изменилась из-за похудения и он не был похож на самого себя на старом снимке.

В результате иностранца отвели в участок, допрашивали в течение пяти часов, а также якобы собирались задержать и депортировать. Туристу пришлось предъявить все документы, бывшие у него в наличии, а также распаковать чемоданы и продемонстрировать их содержимое.

«В конце концов, я показал им свои посты в Facebook пятилетней давности и фотографии, сделанные в ходе программы по снижению веса. Также позвонил мой врач и личный тренер. Только тогда они мне поверили и отпустили», — рассказал автор поста, добавив, что это был самый страшный день в его жизни.

О том, когда именно произошел инцидент, не уточняется. В настоящее время авиасообщение между Россией и США прервано на фоне пандемии коронавируса.