Русский генерал, который не проиграл ни одного сражения 

Последнем полководец суворовской школы и успешный генерал Николай Николаевич Юденич известен тем, что не проиграл ни одного сражения. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

Юденич считал, что жизни достоин лишь тот, кто готов пойти на смерть. Он всегда мечтал построить военную карьеру, поэтому такой девиз был созвучен его целям.

Сначала он отучился в Александровском военном училище, затем в Академии при Генштабе . Во время службы Туркестане получил звание полковника, а затем отправится на фронт.

С самого начала Первой мировой войны Юденич проявил свой талант стратега и отбил отряд Энвера Паши, который был больше и сильнее собственного. В 1915 г. Юденич разбил армию Абдул Керим Паши и выиграл крупное сражение под Эрзурумом.

Далее нужно было захватить сам Эрзерум, который являлся стратегически важным городом. Однако войска у Юденича не было. К зиме личный состав немного пополнился и военный начал подготовку, не дожидаясь полного состава. Он торопился, зная, что турки весной пойдут на Кавказ и хотел разбить их до того, как к ним придет подкрепление.

Николай Николаевич мыслил незаурядно, большой упор сделал на маскировочное обмундирование, сохранение военной тайны и тщательной проработке плана. Секретность операции была настолько хорошо обеспечена, что никто не ожидал наступления русских. Турки были уверены, что перерыва в сражении не избежать из-за условий погоды.

Горные переходы, бои за перевалы в 30 градусный мороз, замерзшие орудия, обморожения и ночевки в траншее — все это пережили русские пехотинцы. Но, несмотря на трудности, армия Юденича смогла прервать оборону турок и подойти непосредственно к Эрзеруму.

Бои шли 5 суток, в ходе которых было потеряно более половины турецких солдат, а также ликвидирована главная база Турции на Кавказе.