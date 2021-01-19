Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Тимати решил конкурировать с «Авито» 

Lenta.ru 8 часов назад
Тимати решил конкурировать с «Авито»
Фото: @timatiofficial
Российский певец Тимати решил купить долю в стартапе, который будет конкурировать с «Авито», OZON и Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о стриминговой платформе для шопинга Stream Sail «Телестар Медиа». Певец приобрел в приложении долю в 25 процентов. Покупка обошлась ему в один миллион долларов.
Ранее сообщалось, что Тимати, чье настоящее имя Тимур Юнусов, подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда с его сценическим псевдонимом в названии. Под товарным знаком «Тимати» певец сможет изготавливать и продавать одежду, обувь и головные уборы, а также заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды и уничтожением вредителей. Помимо прочего, «Тимати» сможет предоставлять ветеринарные, психологические и медицинские услуги, в том числе осуществлять процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), заниматься садоводством и уничтожением сорняков.
В 2020 году Тимати объявил об уходе из собственного лейбла Blackstar и решении стать независимым агентом. Позднее стало известно, что певец зарегистрировал новую компанию под названием «Ракета» в которой он стал единственным собственником и гендиректором. Она будет заниматься, например, организацией и постановкой концертов, работой с музыкальными группами, отдельными артистами, актерами и танцорами.
Видео дня. Как работало право первой ночи в Европе
Последние новости
Названы регионы России с самой большой смертностью пациентов с COVID-19 Названы регионы России с самой большой смертностью пациентов с COVID-19 Трамп выступил с прощальной речью Трамп выступил с прощальной речью Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным Кремль прокомментировал ситуацию с Навальным
Комментарии 1
Люди , Тимати , Роспатент
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение