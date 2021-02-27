Кто был первым миллионером в СССР 

Первым легальным миллионером в Советском Союзе стал Артем Тарасов . В 1989 году он получил зарплату в три миллиона рублей. Тогда это вызвало фурор в Союзе и на Западе. "Рамблер" рассказывает, как он добился такой зарплаты.

О том, что Тарасов получил такую зарплату, он рассказал в программе "Взгляд". Из них 190 тысяч ушло на оплату налога на бездетность, а еще 90 стали партийными взносами в КПСС

Артем Тарасов был директором кооператива "Техника", который занимался ремонтом иностранной техники. За два года кооператив начал заниматься еще обучением и торговлей. Как рассказывал Тарасов, только за первый месяц выручка составила миллион рублей, а к 1989 году на счету "Техники" было 79 миллионов рублей.

Позднее выяснилось, что три миллиона рублей Тарасову и его помощнику выписали для осуществления деятельности кооператива. Они объясняли это тем, что Минюст запрещал тратить более ста рублей в день на эти нужды.

Интервью Тарасова программе "Взгляд" вызвало большой резонанс в обществе. Тогда три миллиона рублей ощущались гораздо большими деньгами, чем сейчас. Кооператив начали проверять, а первого миллионера хотели приговорить к высшей мере наказания за статью "Хищение в особо крупных размерах".

«Наша страна богата на талантливых людей. Один из них купил компьютеры по дешевке, а продал за большие деньги! Такого не может быть в СССР», — говорил Горбачев о Тарасове.

Из-за уголовного преследования Тарасов уехал в Лондон, а его кооператив развалился. В 90-х он возвращался в Москву и становился депутатом Госдумы . Когда его срок закончился, он вернулся в Лондон.

Вновь в Россию он вернулся в 2003 году. В последние годы жизни проживал в Москве и был председателем Совета Директоров ООО «Институт Инноваций». Тарасов скончался в 2017 году от атеросклеротического кардиосклероза.