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Назван самый щедрый благотворитель в мире 

Peopletalk 55 минут назад
Назван самый щедрый благотворитель в мире
Фото: Peopletalk
Им стал миллиардер из США Уоррен Баффет по версии Forbes. За всю жизнь он направил на благотворительность 42,8 млрд долларов. Баффет жертвует средства в основном на развитие здравоохранения и борьбу с бедностью. В 2010 году бизнесмен объявил о передаче своего состояния пяти благотворительным фондам.
Второе место в этом рейтинге занял Билл Гейтс с женой Мелиндой — они пожертвовали 29,8 млрд долларов. В прошлом году фонд супругов спонсировал исследования, относящиеся к борьбе с коронавирусом.
Тройку лидеров замыкает финансист Джордж Сорос — за всю жизнь он отдал на благотворительность 16,8 млрд Бизнесмен жертвует на борьбу с дискриминацией, здравоохранение, образование и защиту прав человека.
В список благотворителей вошли также бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (11,1 млрд долларов), экс-супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт (5,83 млрд долларов) и Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан (2,7 млрд долларов).
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Люди , Майкл Блумберг , Джефф Безос , Билл Гейтс , Марк Цукерберг , Уоррен Баффет , Джордж Сорос , Forbes
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