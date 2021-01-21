Дети сектанта и многоженца рассказали о своей жизни 

Сыновья самого известного канадского многоженца рассказали в TikTok, каково расти, когда у тебя 150 братьев и сестер. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отцом 19-летнего Мерлина Блэкмора (Merlin Blackmore), его 21-летнего брата Уоррена (Warren Blackmore) и 19-летнего единокровного брата Мюррея (Murray Blackmore) был лидер мормонской секты «Фундаменталистская церковь Иисуса Христа Святых последних дней» Уинстон Блэкмор (Winston Blackmore). Все три брата покинули церковь, а Мерлин еще и уехал из Канады.

«Это довольно безумно, но в какой-то момент у моего отца было 26 жен, — рассказывает Уоррен. — Они относились к шести различным группам сестер. Имелось две группы по три разные сестры и отдельно четыре группы по четыре разные сестры из другой семьи». Мать Уоррена и Мерлина была родной сестрой матери Мюррея.

За свою жизнь сектант произвел на свет 150 детей. По словам Мерлина, огромная возрастная разница между братьями и сестрами считалась в порядке вещей. Самому старшему из его братьев 44 года, а самому младшему — всего год. Одновременно с Мерлином родились еще два ребенка Уинстона Блэкмора — его единокровные сестра и брат, у которых были другие матери.

Уоррен вспоминает, что в школе его постоянно окружали родственники. «В моем классе учились пять моих братьев, четыре сестры, семь двоюродных братьев и сестер и два племянника, — утверждает он. — Я ходил в школу со своими племянниками, мы были ровесниками».

Уинстон Блэкмор и его последователи жили в канадском поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывали себе еду, а экономика коммуны построена на принципе натурального обмена. Некоторые из жен сектанта были несовершеннолетними.