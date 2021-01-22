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Советские ученые, о которых нельзя было говорить 

Диана Товсепова 4 часа назад
Советские ученые, о которых нельзя было говорить
Фото: Wikimedia Commons
В советское время, как известно, для граждан было немало запретов и ограничений. Особенно неприятно было любое упоминание ученых, артистов и спортсменов, покинувших СССР ради жизни на Западе. Как выяснил "Рамблер", о них было принято молчать или вспоминать их исключительно как «предателей и запроданцев».

Георгий Гамов

Один из крупнейших физиков-теоретиков своего времени Георгий Гамов задумался об эмиграции из СССР, когда понял, что не может свободно уезжать на заграничные конференции. Но попасть в Штаты ему все же удалось, и он продолжил там свою блестящую научную деятельность. Получил американское гражданство и стал членом Национальной академии наук США. Так, Гамов прославлял науку чужой страны и стал «невозвращенцем».

Михаил Восленский

Ведущий советский историк своего времени Михаил Восленский был коммунистом и, казалось бы, примерным гражданином. Но вот в 1972 году он вылетел на конференцию в ФРГ и больше на Родину не возвращался. Там Восленский выпустил ставшую хитом на Западе книгу «Номенклатура» о становлении советского правящего класса. Конечно, в СССР книга была запрещена, а имя историка забыто.

Николай Тимофеев-Ресовский

А вот выдающийся биолог-генетик Николай Тимофеев-Ресовский работал в Германии, когда ему приказали вернуться на Родину. Однако он отказался, понимая, что уже три из четырех его братьев были арестованы. Поэтому, когда в 1945 году советские войска заняли Восточную Германию, Николай был там. Бежать отказался и был пойман.
Вернув «беглеца» в СССР, его отправили во внутреннюю тюрьму НКГБ и приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в измене Родине. Правда в 1947 году его все же отправили на работы разработке советской атомной бомбы.
Долгие годы в стране не произносили его имя, но в 1950-х ученого выдвинули на Нобелевскую премию за исследования мутаций. Однако, советские власти даже не ответили на запрос Швеции о том, жив ли он.
Видео дня. Как кормят в тюрьмах разных стран
Комментарии 4
Люди , Михаил Восленский , Георгий Гамов , РАН
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