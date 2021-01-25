Что сделал главный предатель в истории США 

В каждой стране есть известный предатель, однако насчет американского военного историки не могут договориться до сих пор. То ли гражданин Америки оказался неблагодарным, то ли это родина подвела. "Рамблер" выяснил, чем прославился Бенедикт Арнольд.

Будущий военный родился в 1741 году, рос романтичным и смелым. Подростком сбежал из дома и вступил добровольцем в армию во время последней войны с Францией. Однако армейская жизнь быстро выбила из головы юноши всю романтику и он дезертировал. Юный возраст спас его от военного трибунала.

На свободе Арнольд решил стать бизнесменом. Уже в 21 год у него была аптека и книжный магазин. В 26 он женился и за пять лет брака стал отцом троих сыновей. Но начавшаяся война за независимость напомнила ему о старом военном опыте, он оставил семью и записался в местную территориальную гвардию.

Прошлый военный опыт и недостаток добровольцев позволил мужчине сразу получить звание полковника. А спустя 10 дней по его инициативе восставшие захватили форт Тикондерога и получила необходимые колонистам пушки. Причем операцию мужчина оплатил сам, однако начальство этого не оценило. Бенедикт оскорбился, написал рапорт и вернулся домой, где его ждало горе — смерть жены.

Справиться с трагедией сразу не вышло, мужчина вновь вернулся в армию. Там он познакомился с Джорджем Вашингтоном и рассказал о плане ударить по британским владениям в Канаде. Идея не удалась, зато здорово оттянула силы англичан от целей. И вновь военного не оценили. Арнольду не присвоили звание генерала-майора.

Вашингтону пришлось лично уговаривать уязвленного гордеца остаться в армии. И тот не только остался, но и еще раз спас революцию, отразив британское вторжение в Коннектикут. Этот поступок принес ему долгожданное звание генерал-майора.

Потом началось расследование Конгресса о расходовании средств. Генерал жил на широкую ногу и оправдывался отсутствием казначея, который держал бы бумаги в порядке. Часть обвинений в итоге сняли, но по двум эпизодам признали виновным.

В очередной битве генерала ранят в ногу, и он едет домой залечивать раны. Далее Арнольд не воюет, а служит комендантом будущей столицы США и продолжает роскошную жизнь. Тогда же знакомится с ярой англоманкой, с которой позже поженится.

Начинается очередное расследование о нецелевых тратах в аппарате коменданта. Чтобы подстраховаться, Арнольд начинает переговоры с Англией, просит денег и подтверждение генеральского чина, взамен военный отдаст подробные чертежи укреплений Вест-Пойнта.

Сделка была совершена, но несчастный случай произошел с британским офицером. Шпиона остановили гвардейцы и обнаружили секретные документы. Британского офицера казнили, а генерал с женой сбежали в Англию. За предательство они получили компенсацию и земельный участок в Канаде. Оставшуюся жизнь Бенедикту Арнольду прожить в стыде и оправданиях. В армию вернуться не удалось, хотя он хотел вернуться.